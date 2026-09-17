Bắt bị can có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm khi đang trốn tại Lào

Ngày 17.9, tin từ Cơ quan CSĐT Công an thành phố Cần Thơ cho biết đơn vị vừa phối hợp với Cơ quan đại diện Việt Nam tại Lào và các lực lượng chức năng bắt giữ Nguyễn Minh Trung (27 tuổi, ở phường Ô Môn, thành phố Cần Thơ), là bị can bị truy nã đặc biệt nguy hiểm.

Tổ công tác thuộc Cơ quan CSĐT Công an thành phố Cần Thơ thực hiện các thủ tục bắt giữ Nguyễn Minh Trung ẢNH: CÔNG AN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Theo cơ quan công an, năm 2024, Trung quen biết với Đ.X.T (18 tuổi) qua mạng xã hội và nhiều lần đưa T. đến các cơ sở lưu trú trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Gia đình T. phát hiện vụ việc đã trình báo công an. Tuy nhiên, Trung vẫn tiếp tục liên lạc, dụ dỗ T. bỏ đi khỏi địa phương, di chuyển qua nhiều tỉnh, thành.

Ngày 25.2.2025, Công an quận Ô Môn (cũ) ra quyết định khởi tố vụ án. Sau đó, ngày 4.2.2026, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Cần Thơ ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trung về hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Đến ngày 26.2.2026, theo quyết định của Công an Cần Thơ, Trung là đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm.

Trong quá trình điều tra, truy bắt tội phạm, Công an thành phố Cần Thơ xác định Trung đã đưa T. sang Lào bằng đường tiểu ngạch và lẩn trốn tại Viêng Chăn. Tổ truy bắt đã khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh, truy tìm với mục tiêu nhanh chóng bắt được Trung nhưng vẫn bảo đảm an toàn cho T.

Sau khi lần ra manh mối, Công an thành phố Cần Thơ đã chủ động phối hợp với Cơ quan đại diện Việt Nam tại Lào và các lực lượng chức năng Công an Lào xây dựng phương án bắt giữ Trung tại nước bạn thành công.

Rạng sáng 15.9, sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, Cơ quan đại diện Việt Nam tại Lào đã bàn giao Trung cho tổ công tác thuộc Cơ quan CSĐT Công an thành phố Cần Thơ tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TP.HCM). Cùng lúc này, T. cũng được đưa trở về Việt Nam an toàn.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an thành phố Cần Thơ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan củng cố hồ sơ, làm rõ các tình tiết để xử lý bị can Nguyễn Minh Trung về hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi và trốn lệnh truy nã.