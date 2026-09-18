Công an tỉnh Vĩnh Long bắt bị án trốn trại giam sau gần 30 năm truy nã

Sáng 18.9, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết vừa bắt giữ bị án Hoàng Minh (68 tuổi, ở ấp Đông Hậu, xã Ngãi Tứ, tỉnh Vĩnh Long) sau gần 30 năm truy nã. Đây là bị án được truy nã đặc biệt nguy hiểm vừa bị lực lượng Công an tỉnh Vĩnh Long bắt giữ.

Bị án Trần Hoàng Minh tại cơ quan công an Ảnh: công an cung cấp

Theo hồ sơ, năm 1987, Minh bị TAND tỉnh Hậu Giang (cũ) tuyên án 10 năm tù về 3 tội: trộm cắp tài sản xã hội chủ nghĩa, trộm cắp tài sản công dân và trốn khỏi nơi giam.

Trong quá trình chấp hành án, năm 1990, Minh bỏ trốn khỏi nơi giam. Trong thời gian lẩn trốn, Minh tiếp tục thực hiện 3 vụ trộm cắp tài sản, liên tục thay đổi nơi cư trú, di chuyển qua nhiều địa bàn ở các tỉnh miền Tây và khu vực Đông Nam bộ, đồng thời thay đổi tên, họ nhằm che giấu danh tính.

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long về tăng cường công tác truy bắt đối tượng truy nã trong đợt cao điểm, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Vĩnh Long đã chủ động rà soát, xác minh, thu thập, đối chiếu từng thông tin, dấu vết liên quan đến quá trình lẩn trốn của đối tượng; đồng thời phối hợp các đơn vị, địa phương và phát huy vai trò của nhân dân trong cung cấp thông tin phục vụ công tác truy bắt.

Sau thời gian kiên trì xác minh, truy tìm, Phòng Cảnh sát thi hành án và hỗ trợ tư pháp đã bắt giữ Trần Hoàng Minh vào chiều 16.9 tại ấp Hiệp Quới, xã Hiệp Đức, tỉnh Đồng Tháp.

Công an tỉnh Vĩnh Long đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.