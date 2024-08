Phát hiện bị án là người trốn truy nã suốt 33 năm

Chiều ngày 27.8, Công an tỉnh Bến Tre, cho biết vừa hoàn thành các thủ tục bàn giao Lê Văn Bang (54 tuổi, ngụ P.Phú Bình, TP.Huế, Thừa Thiên - Huế) cho Công an tỉnh Gia Lai. Bang là bị án trốn trại giam, bị Công an tỉnh Gia Lai truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản vào năm 1991. Trong quá trình trốn truy nã, Bang đổi tên thành Lê Duy Minh và tiếp tục phạm tội.

Bị án Lê Văn Bang đã được bàn giao cho Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục xử lý B.B

Theo hồ sơ, giữa năm 2023, Công an TP.Bến Tre (Bến Tre) khởi tố, bắt tạm giam bị can Lê Duy Minh (55 tuổi, trú cư xá Thanh Đa, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau đó TAND TP.Bến Tre tuyên Lê Duy Minh 18 tháng tù giam, nhưng được tại ngoại để điều trị bệnh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bến Tre cùng Công an TP.Bến Tre và Công an tỉnh Gia Lai đã xác minh, làm rõ Lê Duy Minh chính là Lê Văn Bang, đối tượng trốn truy nã của Công an tỉnh Gia Lai từ năm 1991.

Bang đổi tên, trốn truy nã suốt 33 năm

Quá trình làm việc, bước đầu bị án quanh co, không thừa nhận tội, nhưng trước những chứng cứ xác đáng, Minh đã thừa nhận bản thân chính là Lê Văn Bang.

Theo đó, vào năm 1990, Bang bị TAND tỉnh Gia Lai kết án 4 năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong thời gian chấp hành án, Bang đã trốn khỏi nơi giam giữ nên bị Công an tỉnh Gia Lai truy nã. Để tránh bị phát hiện, Bang đổi tên thành Lê Duy Minh sau đó trốn tại TP.HCM rồi xuống Bến Tre tiếp tục phạm tội lừa đảo, bị bắt.