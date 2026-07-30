Chủ công ty bán đồ giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng ở Phú Quốc ra đầu thú

Chiều 30.7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết Phạm Thị Kim Xuyến (29 tuổi, ở phường Thanh Khê, Đà Nẵng) đã đến Công an tỉnh An Giang đầu thú và thành khẩn khai báo về việc tổ chức kinh doanh hàng hóa giả mạo nhiều nhãn hiệu nổi tiếng như Chanel, Dior, Louis Vuitton và Gucci tại Công ty TNHH Phú Quốc Factory xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Phạm Thị Kim Xuyến đến Công an tỉnh An Giang đầu thú về kinh doanh hàng hóa giả mạo ẢNH: CACC

Như thông tin Thanh Niên đã đưa, vào ngày 2.6 Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Trần Thị Thanh Nguyên (24 tuổi, ở đặc khu Phú Quốc) là Giám đốc Công ty TNHH Phú Quốc Factory để điều tra, xử lý về hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Nguyên đã kinh doanh hàng giả mạo nhiều nhãn hiệu nổi tiếng như Chanel, Dior, Louis Vuitton và Gucci.

Thời điểm kiểm tra công ty do Nguyên làm giám đốc, công an thu giữ tang vật gồm hơn 350 sản phẩm là ví, túi xách giả mạo các nhãn hiệu trên với tổng giá trị hàng hóa vi phạm ước tính trên 1 tỉ đồng, cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử có liên quan phục vụ công tác điều tra.

Bị can Trần Thị Thanh Nguyên thời điểm bị Công an tỉnh An Giang bắt giữ ẢNH: CACC

Qua mở rộng điều tra Công an tỉnh An Giang xác định, từ tháng 8.2025 Xuyến là người chủ mưu, bỏ vốn hơn 5 tỉ đồng đầu tư cơ sở kinh doanh tại đặc khu Phú Quốc. Để che giấu vai trò của mình, Xuyến thuê Nguyên đứng tên thành lập Công ty TNHH Phú Quốc Factory và trực tiếp điều hành hoạt động của doanh nghiệp.

Sau đó, Xuyến tổ chức nhập số lượng lớn hàng hóa giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng nêu trên từ Hà Nội về Phú Quốc để tiêu thụ. Trong quá trình hoạt động, cơ sở này đã bị lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện và thu giữ toàn bộ số hàng hóa vi phạm.

Việc Phạm Thị Kim Xuyến ra đầu thú là tình tiết quan trọng, góp phần phục vụ công tác điều tra, làm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động cũng như vai trò của từng đối tượng trong vụ án.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ, mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.