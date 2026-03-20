Vụ giật dây chuyền ở Tân Huê Viên: 4 nghi phạm ra đầu thú

Ngày 20.3, tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Cần Thơ cho biết, vừa có 4 nghi phạm ra đầu thú trong vụ dàn cảnh giật dây chuyền ở Liên Hoa Bảo Tháp của Công ty TNHH chế biến thực phẩm bánh pía - lạp xưởng Tân Huê Viên (Công ty Tân Huê Viên, ở xã An Ninh, thành phố Cần Thơ).

Các nghi phạm gồm: Lê Hoàng Vũ (43 tuổi, ngụ xã Châu Phong, tỉnh An Giang); Hà Ngọc Sáng (24 tuổi), Hà Ngọc Huy (20 tuổi), Dương Trần Mỹ Hằng (20 tuổi) cùng ngụ phường Mỹ Thới, tỉnh An Giang.

2 trong số 4 nghi phạm trong vụ giật dây chuyền ở Công ty Tân Huê Viên vừa ra đầu thú tại Công an thành phố Cần Thơ ẢNH: CÔNG AN CẦN THƠ

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Cần Thơ tạm giữ hình sự Lê Hoàng Vũ, Hà Ngọc Sáng và Hà Ngọc Huy; riêng Dương Trần Mỹ Hằng đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi nên cơ quan điều tra xem xét không tạm giữ hình sự.

Những nghi phạm này được xác định đã góp phần tạo tình huống chen lấn, vây ráp bị hại để đồng bọn giật dây chuyền.

Đến nay, Công an thành phố Cần Thơ đã bắt 12 nghi phạm trong vụ giật dây chuyền ở Công ty Tân Huê Viên, trong đó Huỳnh Thị Bích Thủy (44 tuổi, ở tỉnh An Giang) là người cầm đầu.

Qua xác minh ban đầu, nhóm này có hơn 20 người, cấu kết với nhiều người thuê xe lưu động đi thực hiện hành vi trộm cắp, cướp giật tại các nơi vui chơi công cộng, tụ điểm và các lễ hội đông người ở các tỉnh, thành phía nam.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Cần Thơ đang tiếp tục điều tra, truy xét mở rộng để truy bắt những nghi phạm còn lại trong vụ giật dây chuyền tại cơ sở của Công ty Tân Huê Viên.

Trước đó, ngày 10.3, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh một nữ du khách bị giật dây chuyền tại điểm tham quan Liên Hoa Bảo Tháp của Công ty Tân Huê Viên. Trong đoạn clip, nữ du khách đang đứng thì có một nhóm người tiến lại gần. Họ đi vây vòng, rồi thu hẹp khoảng cách tạo nên cảnh chen lấn, đông đúc, cuốn nữ du khách vào giữa. Du khách này cố gắng đi ra ngoài nhưng không thể. Khi nữ du khách loay hoay tìm lối thoát thì có 2 phụ nữ đứng sát phía sau. Một người giơ tay lên trán, người còn lại liền đưa tay lên giật đứt sợi dây chuyền của nữ du khách. Sự việc diễn ra chớp nhoáng, thuần thục chưa đầy 2 giây. Cú giật mạnh khiến nạn nhân hốt hoảng, thất thần vì mất tài sản và ngơ ngác không biết thủ phạm là ai. Sau khi gây án, nhóm người nhanh chóng tản đi.



