Bắt thêm 3 nghi phạm giật dây chuyền ở Tân Huê Viên

Ngày 19.3, tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Cần Thơ cho biết đơn vị vừa tạm giữ hình sự thêm 3 nghi phạm trong vụ dàn cảnh giật dây chuyền ở Liên Hoa Bảo Tháp của Công ty TNHH chế biến thực phẩm bánh pía - lạp xưởng Tân Huê Viên (Công ty Tân Huê Viên, xã An Ninh, thành phố Cần Thơ).

Theo đó, 3 nghi phạm vừa bị tạm giữ hình sự gồm: Ngô Thị Thanh Liễu (36 tuổi, ở phường Cao Lãnh, Đồng Tháp), Nguyễn Văn Lãnh (39 tuổi, ở xã Óc Eo, tỉnh An Giang), Lê Văn Cảnh (41 tuổi, ở phường Ô Môn, thành phố Cần Thơ). Cả 3 được xác định đã góp phần tạo tình huống chen lấn, xô đẩy, vây ráp bị hại để đồng bọn dễ thực hiện hành vi giật dây chuyền.

Công an thành phố Cần Thơ tạm giữ hình sự Ngô Thị Thanh Liễu, là 1 trong 3 nghi phạm vừa bị bắt trong vụ giật dây chuyền ở Liên Hoa Bảo Tháp của Công ty Tân Huê Viên ẢNH: CÔNG AN CẦN THƠ

Tính đến nay, Công an thành phố Cần Thơ đã tạm giữ hình sự 8 nghi phạm trong vụ dàn cảnh giật dây chuyền ở Liên Hoa Bảo Tháp. Trước đó, đơn vị đã tạm giữ hình sự 5 nghi phạm, trong đó người cầm đầu là Huỳnh Thị Bích Thủy (44 tuổi, ở tỉnh An Giang).

Qua xác minh ban đầu, nhóm này có hơn 20 người, cấu kết với nhiều người thuê xe lưu động đi thực hiện hành vi trộm cắp, cướp giật tại các nơi vui chơi công cộng, tụ điểm đông người và các lễ hội đông người ở các tỉnh, thành phía nam.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Cần Thơ đang tiếp tục điều tra, truy xét mở rộng để truy bắt những nghi phạm còn lại trong vụ giật dây chuyền tại cơ sở của Công ty Tân Huê Viên.