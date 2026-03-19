Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Bắt thêm 3 nghi phạm giật dây chuyền ở Tân Huê Viên

Thanh Duy
19/03/2026 11:54 GMT+7

Mở rộng truy xét, Công an thành phố Cần Thơ tạm giữ hình sự thêm 3 nghi phạm tham gia vụ dàn cảnh giật dây chuyền tại Liên Hoa Bảo Tháp của Công ty Tân Huê Viên.

Ngày 19.3, tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Cần Thơ cho biết đơn vị vừa tạm giữ hình sự thêm 3 nghi phạm trong vụ dàn cảnh giật dây chuyền ở Liên Hoa Bảo Tháp của Công ty TNHH chế biến thực phẩm bánh pía - lạp xưởng Tân Huê Viên (Công ty Tân Huê Viên, xã An Ninh, thành phố Cần Thơ).

Theo đó, 3 nghi phạm vừa bị tạm giữ hình sự gồm: Ngô Thị Thanh Liễu (36 tuổi, ở phường Cao Lãnh, Đồng Tháp), Nguyễn Văn Lãnh (39 tuổi, ở xã Óc Eo, tỉnh An Giang), Lê Văn Cảnh (41 tuổi, ở phường Ô Môn, thành phố Cần Thơ). Cả 3 được xác định đã góp phần tạo tình huống chen lấn, xô đẩy, vây ráp bị hại để đồng bọn dễ thực hiện hành vi giật dây chuyền.

Công an thành phố Cần Thơ tạm giữ hình sự Ngô Thị Thanh Liễu, là 1 trong 3 nghi phạm vừa bị bắt trong vụ giật dây chuyền ở Liên Hoa Bảo Tháp của Công ty Tân Huê Viên

ẢNH: CÔNG AN CẦN THƠ

Danh tính “nữ quái” cầm đầu nhóm dàn cảnh cướp giật tại Liên Hoa Bảo Tháp

Tính đến nay, Công an thành phố Cần Thơ đã tạm giữ hình sự 8 nghi phạm trong vụ dàn cảnh giật dây chuyền ở Liên Hoa Bảo Tháp. Trước đó, đơn vị đã tạm giữ hình sự 5 nghi phạm, trong đó người cầm đầu là Huỳnh Thị Bích Thủy (44 tuổi, ở tỉnh An Giang).

Qua xác minh ban đầu, nhóm này có hơn 20 người, cấu kết với nhiều người thuê xe lưu động đi thực hiện hành vi trộm cắp, cướp giật tại các nơi vui chơi công cộng, tụ điểm đông người và các lễ hội đông người ở các tỉnh, thành phía nam.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Cần Thơ đang tiếp tục điều tra, truy xét mở rộng để truy bắt những nghi phạm còn lại trong vụ giật dây chuyền tại cơ sở của Công ty Tân Huê Viên.

Trước đó, ngày 10.3, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh một nữ du khách bị giật dây chuyền tại điểm tham quan Liên Hoa Bảo Tháp của Công ty Tân Huê Viên.

Trong đoạn clip, nữ du khách (mặc áo đỏ) đang đứng thì có một nhóm người tiến lại gần. Họ đi vây vòng, rồi thu hẹp khoảng cách tạo nên cảnh chen lấn, đông đúc, cuốn nữ du khách vào giữa. Du khách này cố gắng đi ra ngoài nhưng không thể.

Khi nữ du khách loay hoay tìm lối thoát thì có 2 phụ nữ đứng sát phía sau. Một người giơ tay lên trán, người còn lại liền đưa tay lên giật đứt sợi dây chuyền của nữ du khách. Sự việc diễn ra chớp nhoáng, thuần thục chưa đầy 2 giây. Cú giật mạnh khiến nạn nhân hốt hoảng, thất thần vì mất tài sản và ngơ ngác không biết thủ phạm là ai. Sau khi gây án, nhóm người nhanh chóng tản đi.

Tin liên quan

Tạm giữ hình sự 5 nghi phạm giật dây chuyền ở Tân Huê Viên

Công an thành phố Cần Thơ đang tạm giữ hình sự 5 nghi phạm trong vụ giật dây chuyền ở Liên Hoa Bảo Tháp của Tân Huê Viên, trong đó xác định Huỳnh Thị Bích Thủy là người cầm đầu.

Khám phá thêm chủ đề

giật dây chuyền Tân Huê Viên Liên Hoa Bảo Tháp tạm giữ hình sự
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận