Ngang nhiên dàn cảnh giật dây chuyền ở Liên Hoa Bảo Tháp của Tân Huê Viên

Thanh Duy - Duy Tân
10/03/2026 15:13 GMT+7

Một nhóm người tổ chức dàn cảnh giật dây chuyền của một nữ du khách tại điểm tham quan Liên Hoa Bảo Tháp của Công ty TNHH Chế biến thực phẩm bánh pía - lạp xưởng Tân Huê Viên (thành phố Cần Thơ).

Ngày 10.3, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh một nữ du khách bị giật dây chuyền được cho là xảy ra tại điểm tham quan Liên Hoa Bảo Tháp của Công ty TNHH Chế biến thực phẩm bánh pía - lạp xưởng Tân Huê Viên (xã An Ninh, thành phố Cần Thơ).

Trong đoạn clip, nữ du khách (mặc áo đỏ) đang đứng thì có một nhóm người tiến lại gần. Họ đi vây vòng, ngày càng thu hẹp khoảng cách tạo nên cảnh chen lấn, đông đúc, cuốn nữ du khách vào giữa. Du khách này cố gắng đi ra ngoài nhưng không thể.

Dàn cảnh giật dây chuyền ở Tân Huê Viên - Ảnh 1.

Nữ du khách bị giật dây chuyền (áo đỏ) không thể thoát ra ngoài vì đám đông áp sát, vây quanh

ẢNH: CHỤP TỪ CLIP

Khi nữ du khách loay hoay tìm lối thoát thì có 2 phụ nữ khác đứng sát phía sau. Một người giơ tay lên trán, người còn lại liền đưa tay lên giật đứt sợi dây chuyền của nữ du khách. Sự việc diễn ra chớp nhoáng, thuần thục trong chưa đầy 2 giây.

Cú giật mạnh khiến chủ nhân của sợi dây chuyền hốt hoảng, nghi ngờ người phụ nữ đứng ngay phía sau làm nên chụp tay người này xem thử (nhưng người này chỉ có vai trò che chắn). Khi giật dây chuyền xong, nhóm người nhanh chóng tản đi. Trong khi đó, nữ du khách thất thần vì mất tài sản và ngơ ngác không biết thủ phạm là ai.

Thông tin với Thanh Niên, Công an xã An Ninh, thành phố Cần Thơ, xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ cướp giật tài sản nhằm vào du khách tại Công ty TNHH Chế biến thực phẩm bánh pía - lạp xưởng Tân Huê Viên. 

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an địa phương đã khẩn trương vào cuộc xác minh, truy xét, hiện đã bắt được 1 đối tượng. Công an xã An Ninh đang phối hợp với Công an thành phố Cần Thơ tiếp tục điều tra, làm rõ toàn bộ diễn biến vụ việc, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

Bên cạnh công tác điều tra, lực lượng chức năng cũng tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm tại khu vực xảy ra vụ việc. Công an xã đã phối hợp với Tân Huê Viên tổ chức tuyên truyền, phát loa cảnh báo tình trạng cướp giật tại các khu vực tập trung đông du khách, nhằm nâng cao ý thức cảnh giác cho người dân và du khách. Việc này nhằm hạn chế các đối tượng xấu lợi dụng đám đông để tiếp cận, thực hiện hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, ngày 28.1, Tân Huê Viên khánh thành Liên Hoa Bảo Tháp thu hút lượng lớn du khách đến tham quan, chiêm bái. Vào các dịp lễ, tết và cuối tuần, lượng người đổ về đây rất đông, có nguy cơ xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự. 

