Thời sự Pháp luật

Cần Thơ: Bắt nghi phạm cướp giật tài sản làm một phụ nữ tử vong

Thanh Duy
Thanh Duy
19/02/2026 15:27 GMT+7

Cướp giật tài sản của một phụ nữ đang chạy xe máy khiến nạn nhân ngã xuống đường tử vong, nghi phạm Bùi Vĩnh An đã bị Công an thành phố Cần Thơ bắt giữ.

Ngày 19.2, tin từ Công an thành phố Cần Thơ cho biết Công an phường Vị Thanh vừa bắt giữ Bùi Vĩnh An (29 tuổi, ngụ xã Giồng Riềng, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản gây chết người.

Cần Thơ: Bắt nghi phạm cướp giật tài sản khiến một phụ nữ tử vong - Ảnh 1.

Nghi phạm Bùi Vĩnh An bị Công an phường Vị Thanh bắt giữ để điều tra về hành vi cướp giật tài sản

ẢNH: CACT

Theo thông tin ban đầu, ngày 18.2, bà N.T.H (50 tuổi) điều khiển xe máy chở chị L.T.H.M (35 tuổi) lưu thông trên đường Trần Hưng Đạo, thuộc khu vực 13, phường Vị Thanh. Lúc này, An bất ngờ áp sát phương tiện, cướp giật tài sản. 

Cú giật mạnh khiến bà H. lạc tay lái, ngã qua phần đường chiều ngược lại. Cùng lúc, xe tải do tài xế N.V.L điều khiển lưu thông hướng ngược lại lao tới. Do tình huống quá bất ngờ, vụ va chạm đã xảy ra làm bà H. tử vong tại chỗ, chị M. bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu.Trong khi đó, An tăng ga bỏ trốn khỏi hiện trường.

Cần Thơ: Bắt nghi phạm cướp giật tài sản khiến một phụ nữ tử vong - Ảnh 2.

Hiện trường vụ cướp giật tài sản do camera ghi lại

ẢNH: CACT

Nhận được tin báo, Công an phường Vị Thanh nhanh chóng phong tỏa hiện trường; đồng thời báo cáo Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Cần Thơ để cùng truy vết, bắt giữ nghi phạm. 

Bằng sự phối hợp chặt chẽ và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ công nghệ cao, chỉ sau vài giờ, Công an phường Vị Thanh đã bắt được An khi đang lẩn trốn. 

Qua vụ việc trên, Công an thành phố Cần Thơ khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông bằng các phương tiện 2 bánh không nên đeo trang sức như dây chuyền, lắc tay (nếu có thì cần mặc áo khoác dài tay, trùm kín cổ), túi xách, các loại phụ kiện cầm tay để chủ động phòng ngừa với tội phạm cướp giật tài sản, bảo vệ an toàn cho chính bản thân mình và những người tham gia giao thông khác.

Khám phá thêm chủ đề

