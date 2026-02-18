Đồng Tháp: Tai nạn trên cầu Chợ Gạo, 1 người tử vong tại chỗ

Ngày 18.2 (mùng 2 tết), tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đơn vị đang điều tra vụ tai nạn giao thông trên cầu Chợ Gạo khiến một người tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ 55 cùng ngày, ông L.T.D (55 tuổi, ở phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp) chạy xe máy biển số 63B3-516.XX lên dốc cầu Chợ Gạo (thuộc địa bàn xã Bình Ninh, Đồng Tháp).

Khi đang lên dốc cầu, ông D. điều khiển xe máy lấn sang làn đường bên trái để vượt xe khách biển số tỉnh Sóc Trăng (cũ) lưu thông cùng chiều, thì xảy ra va chạm trực diện với ô tô 7 chỗ do tài xế T.H.T (42 tuổi, ở TP.HCM) điều khiển đang xuống dốc cầu theo hướng ngược lại.

Cú va chạm mạnh khiến ông D. ngã xuống đường, văng vào gầm xe khách và bị xe này cán qua người gây tử vong tại chỗ.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn trên cầu Chợ Gạo khiến một người tử vong tại chỗ ẢNH: ANH THƯ

Trong lúc vụ tai nạn xảy ra, lượng phương tiện chở du khách đổ về cầu Chợ Gạo để đến tham quan chùa Liên Hoa gần đó tăng đột biến, khiến giao thông qua khu vực cầu này gặp rất nhiều khó khăn.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Bình Ninh đã phối hợp Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp nhanh chóng đến điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường.

Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, hiện trường vụ tai nạn mới được giải quyết xong, giao thông qua đây dần ổn định trở lại.

Vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong tại chỗ đang được cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp tiếp tục điều tra, làm rõ.