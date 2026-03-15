Tạm giữ hình sự 5 nghi phạm giật dây chuyền ở Tân Huê Viên

Ngày 15.3, tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Cần Thơ cho biết, đơn vị này đang tạm giữ hình sự 5 nghi phạm liên quan đến vụ dàn cảnh giật dây chuyền xảy ra tại Liên Hoa Bảo Tháp của Công ty TNHH chế biến thực phẩm bánh pía - lạp xưởng Tân Huê Viên (Công ty Tân Huê Viên, xã An Ninh, thành phố Cần Thơ).

Theo đó, 5 nghi phạm đang bị tạm giữ để điều tra về hành vi cướp giật tài sản, gồm: Huỳnh Thị Bích Thủy (44 tuổi), Phạm Văn Mặc (48 tuổi), Huỳnh Thị Bích Thanh (49 tuổi, cùng ở tỉnh An Giang) và Nguyễn Văn Chí (35 tuổi), Nguyễn Văn Tây (44 tuổi, cùng ở thành phố Cần Thơ).

Đại tá Bùi Đức An, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ, lấy lời khai đối với Huỳnh Thị Bích Thủy, nghi phạm cầm đầu nhóm giật dây chuyền ở Tân Huê Viên ẢNH: CÔNG AN CẦN THƠ

Theo cơ quan công an, Huỳnh Thị Bích Thủy là nghi phạm cầm đầu và trực tiếp thực hiện hành vi cướp giật tài sản. Phạm Văn Mặc là tài xế xe 29 chỗ, có nhiệm vụ đưa đón cả nhóm từ An Giang sang thành phố Cần Thơ hoạt động.

Trong khi đó, Huỳnh Thị Bích Thanh tham gia phối hợp dàn cảnh. Còn Nguyễn Văn Chí và Nguyễn Văn Tây có nhiệm vụ tạo cảnh chen lấn, xô đẩy để đồng bọn ra tay.

Qua xác minh ban đầu, cả nhóm này có hơn 20 người, cấu kết với nhiều người thuê xe lưu động đi thực hiện hành vi trộm cắp, cướp giật tại các nơi vui chơi công cộng, tụ điểm đông người và các lễ hội đông người tại các tỉnh, thành phía nam.

Gần đây, công trình Liên Hoa Bảo Tháp của Công ty Tân Huê Viên thu hút đông đảo du khách trong và ngoài địa phương đến tham quan, đặc biệt vào các ngày lễ và cuối tuần. Lợi dụng điều này, nhóm nghi phạm trên đã tổ chức dàn cảnh móc túi, giật dây chuyền vàng của du khách.

Các thành viên trong nhóm phối hợp chặt chẽ và phân công vai trò cụ thể. Khi phát hiện du khách đeo dây chuyền vàng hoặc mang túi xách, họ sẽ vây quanh tạo cảnh chen lấn, xô đẩy.

Lợi dụng lúc hỗn loạn, một người đứng phía sau nhanh chóng chiếm đoạt tài sản rồi chuyền tay cho đồng bọn tẩu tán. Trong trường hợp bị hại phát hiện và giữ lại người đứng cạnh, người này thường không giữ tài sản nên gây khó khăn cho việc xử lý.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ tiếp tục truy bắt các nghi phạm còn lại trong vụ dàn cảnh giật dây chuyền tại Tân Huê Viên để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

