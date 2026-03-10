Bắt giữ nghi phạm cướp giật dây chuyền vàng của cô gái trẻ

Ngày 10.3, thông tin từ Công an xã Xuân Thới Sơn cho biết đơn vị đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM bắt nghi phạm cướp giật dây chuyền vàng của cô gái trẻ, thu hồi tài sản để trao trả cho nạn nhân.

Chỉ sau chưa đầy 24 giờ truy xét, tổ công tác đã bắt nghi phạm cướp giật dây chuyền vàng ẢNH: CACC

Theo công an, chiều 20.2, Kim Thân (31 tuổi, ở xã Vĩnh Lộc, TP.HCM) đi câu cá tại khu vực đường XTS 12 (ấp 73, xã Xuân Thới Sơn, TP.HCM). Trên đường về, Thân thấy chị N.T.K.L (17 tuổi) chạy xe đạp điện, trên cổ đeo sợi dây chuyền vàng nên nảy sinh ý định bất chính.

Thân âm thầm bám theo nạn nhân một đoạn khá dài. Khi đến đoạn đường vắng người qua lại, thì bất ngờ tăng ga áp sát, giật phăng sợi dây chuyền của chị L. rồi nhanh chóng tẩu thoát. Sau đó, Thân bán sợi dây chuyền với giá 6,5 triệu đồng để lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo từ người dân, Công an xã Xuân Thới Sơn đã khẩn trương vào cuộc, phối hợp cùng các trinh sát hình sự Công an TP.HCM sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để khoanh vùng nghi phạm.

Chỉ sau chưa đầy 24 giờ truy xét, tổ công tác đã bắt Kim Thân tại một nhà trọ ở xã Vĩnh Lộc. Cơ quan chức năng đã thu hồi tài sản, hoàn tất thủ tục trao trả lại cho bị hại, và củng cố hồ sơ xử lý đối tượng về tội cướp giật tài sản.

Công an xã Xuân Thới Sơn khuyến cáo người dân nâng cao tinh thần cảnh giác để bảo vệ tài sản. Không nên đeo nữ trang có giá trị cao hoặc treo túi xách hớ hênh khi tham gia giao thông; tránh đi một mình vào các đoạn đường vắng, thiếu ánh sáng. Nếu cần phải đi, nên đi cùng người thân hoặc chọn các tuyến đường có đông người. Khi phát hiện đối tượng có dấu hiệu khả nghi, cần báo ngay cho Công an xã Xuân Thới Sơn qua số điện thoại: 028.3891.0078 để được hỗ trợ kịp thời.