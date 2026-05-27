Tạm giữ giám đốc bán hàng nghi giả mạo các thương hiệu nổi tiếng

Trần Ngọc
27/05/2026 21:39 GMT+7

Bán hàng có dấu hiệu giả mạo hàng loạt nhãn hiệu nổi tiếng của nước ngoài, nữ giám đốc một công ty ở Phú Quốc bị Công an tỉnh An Giang tạm giữ hình sự.

Ngày 27.5, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đã tạm giữ hình sự T.T.T.N (24 tuổi, nữ giám đốc một công ty tại khu phố Suối Lớn Dương Tơ, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Công ty của N. đã bán hàng nghi giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng của nước ngoài.

Trước đó, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh An Giang phát hiện công ty do N. làm giám đốc có dấu hiệu kinh doanh hàng hóa giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng nên phối hợp lực lượng Quản lý thị trường tỉnh và đặc khu Phú Quốc tiến hành kiểm tra.

Tang vật là hàng giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng bị Công an tỉnh An Giang thu giữ

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng tỉnh An Giang phát hiện và thu giữ trên 350 sản phẩm gồm ví, túi xách có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng như Chanel, Dior, Louis Vuitton và Gucci… đồng thời thu giữ nhiều tang vật khác có liên quan. Ước tổng giá trị hàng hóa bị thu giữ trên 1 tỉ đồng.

Hiện vụ nữ giám đốc bán hàng nghi giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng của nước ngoài được Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
