Cưỡng chế, phá dỡ 'biệt phủ' trái phép tại Phú Quốc

Sáng 22.5, UBND đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) tổ chức ra quân cưỡng chế quy mô lớn, thu hồi hơn 15.000 m2 đất công và đất quốc phòng bị bao chiếm trái phép.

Tâm điểm thu hút sự chú ý và xôn xao của dư luận thời gian qua chính là khu đất rộng lớn với diện tích bao chiếm lên tới hơn 15.690 m2, bị ông V.T.T chiếm dụng trong thời gian dài.

Cơ quan chức năng cưỡng chế, phá dỡ căn “biệt phủ” vào sáng 22.5 ẢNH: HOÀNG TRUNG

Tại khu đất này, ông T. đã thay đổi hiện trạng để trồng cây và xây dựng một tổ hợp công trình kiên cố dạng "biệt phủ". Điều đáng nói, trong tổng diện tích chiếm dụng có gần 4.800 m2 đất do Nhà nước quản lý và hơn 10.900 m2 đất do Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân quản lý.

Cơ quan chức năng Phú Quốc đã nhiều lần ban hành quyết định cưỡng chế. Tuy nhiên, do tính chất phức tạp của vụ việc, cũng như những trở ngại thực tế tại hiện trường, các đợt thực thi trước đó đều chưa thể hoàn thành dứt điểm.

Trước áp lực cứng rắn từ pháp luật và quyết tâm của các lực lượng chức năng đặc khu Phú Quốc, ngay trước ngày lệnh cưỡng chế chính thức có hiệu lực, ông T. đã tự tháo dỡ và di dời đồ đạc, tài sản có giá trị ra khỏi khu "biệt phủ" trong đêm. Thế nhưng, ông vẫn không tự nguyện giao trả đất cho Nhà nước và Vùng 5 Hải quân quản lý, buộc chính quyền địa phương và các đơn vị có liên quan, cưỡng chế ngay sáng hôm nay.

Song song việc thực hiện cưỡng chế với ông T., chính quyền địa phương còn thực hiện cưỡng chế đối với 18 hộ dân có hành vi bao chiếm, xây dựng trái phép với tổng diện tích hơn 7.840 m2. Ngoài ra, các hộ dân bị buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp với tổng số tiền 20 triệu đồng theo quy định.

Việc thực hiện thành công quyết định cưỡng chế hôm nay là lời khẳng định mạnh mẽ cho ý chí quyết tâm của chính quyền Phú Quốc trong việc quản lý đất đai, qua đó củng cố niềm tin của người dân.