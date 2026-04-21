Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Xét xử cựu Trưởng công an Phú Quốc trong vụ lừa bán đất rừng, chiếm đoạt gần 68 tỉ

Trần Ngọc
21/04/2026 21:38 GMT+7

TAND tỉnh An Giang xét xử bị cáo Lê Văn Mót (60 tuổi, cựu đại tá - Trưởng công an TP.Phú Quốc) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Biết đất rừng nhưng vẫn lừa bán

Ngày 21.4, TAND tỉnh An Giang mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử bị cáo Lê Văn Mót (60 tuổi, cựu Trưởng công an TP.Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang cũ, nay là tỉnh An Giang) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và bị cáo Nguyễn Thị Hằng (47 tuổi, ngụ tỉnh Ninh Bình) về 2 tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.

Các bị cáo tại phiên tòa

ẢNH: TRẦN NGỌC

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh An Giang, giai đoạn 2018 - 2023, Lê Văn Mót là Trưởng công an, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP.Phú Quốc, đồng thời là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy và thành viên UBND TP.Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang (nay là đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) nên nắm rõ quy định, chủ trương, quy hoạch về quản lý đất đai tại Phú Quốc.

Mót biết bà T.T.M.T (56 tuổi) và các ông L.V.T (41 tuổi), H.V.T (55 tuổi), T.D.C (53 tuổi, cùng ngụ TP.HCM) có nhu cầu mua đất, làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Phú Quốc nên giới thiệu với Nguyễn Thị Hằng (làm nghề mua bán đồ đồng). Sau đó, Hằng ký hợp đồng mua bán, nhận làm giấy đất để thu tiền, mặc dù cả Mót và Hằng đều biết rõ các thửa đất này là đất rừng, thuộc Nhà nước quản lý, không thể chuyển nhượng, không cấp giấy chủ quyền cho cá nhân.

Bị cáo Nguyễn Thị Hằng trong phiên xét xử ngày 21.4

ẢNH: TRẦN NGỌC

Vì sao các đại gia sập bẫy lừa mua đất rừng của cựu Trưởng công an TP.Phú Quốc?

Do tin tưởng Mót nên trong thời gian từ tháng 11.2021 đến tháng 3.2022, bà T.T.M.T và các ông L.V.T, H.V.T và T.D.C đã nhiều lần chuyển cho Mót, Hằng tổng số tiền hơn 67,74 tỉ đồng. Vì Mót và Hằng không thể làm giấy đất như đã hứa, đồng thời các bị hại không lấy lại được tiền nên làm đơn tố cáo cả hai. Đến ngày 9.4.2024, Mót và Hằng bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngoài ra, Nguyễn Thị Hằng còn bị truy tố thêm tội rửa tiền. Bởi sau khi nhận tiền từ các bị hại, Hằng đã chuyển tiền cho con ruột và người quen tổng cộng hơn 20,94 tỉ đồng để mua nhà ở Phú Quốc, Hà Nội, để kinh doanh hàng hóa hoặc giữ giúp Hằng.

Trước đó, vào năm 2013, do phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên Nguyễn Thị Hằng bị TAND cấp cao tại Hà Nội tuyên phạt mức án 4 năm 6 tháng tù giam. 

Bị cáo Lê Văn Mót không nhận tội lừa đảo

Tại tòa, bị cáo Nguyễn Thị Hằng khai nhận do tin tưởng và được Mót chỉ đạo nên bản thân có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Số tiền các bị hại chuyển khoản cho Hằng mua đất, làm giấy đất, nhiều lần Hằng chuyển khoản lại cho Mót hoặc đưa Mót tiền mặt khi Mót yêu cầu, nhưng không nhớ cụ thể là bao nhiêu tiền. 

Riêng bị cáo Mót suốt quá trình điều tra và diễn biến ngày đầu phiên tòa đều không thừa nhận hành vi chiếm đoạt tiền của các bị hại. Trả lời tại phiên tòa, Mót chỉ nhận là người giới thiệu Hằng và các bị hại giao dịch mua bán và làm giấy đất.

Các bị cáo tại phiên tòa

ẢNH: TRẦN NGỌC

Theo Viện KSND tỉnh An Giang tại phiên tòa, căn cứ lời khai của bị cáo Hằng và các bị hại; cùng kết quả giám định dữ liệu điện tử từ điện thoại của Mót, Hằng; kết quả trích xuất tài khoản ngân hàng và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, có đủ cơ sở bác lời khai nại của Mót. Viện KSND cho rằng bị cáo không thừa nhận là nhằm trốn tránh trách nhiệm hình sự.

Cáo trạng Viện KSND tỉnh An Giang đề nghị TAND tỉnh An Giang xét xử bị cáo Lê Văn Mót và Nguyễn Thị Hằng cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với khung hình phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc chung thân. Riêng tội rửa tiền của bị cáo Nguyễn Thị Hằng, đề nghị TAND tỉnh An Giang áp dụng khung hình phạt tù từ 10 năm đến 15 năm. Đồng thời các bị cáo có trách nhiệm bồi thường cho các bị hại hơn 67,74 tỉ đồng đã chiếm đoạt.

Ngoài ra, đối với việc bà T.T.M.T, là bị hại trong vụ án, khai báo bản thân đã đến phòng làm việc của Mót đưa tiền mặt và tặng quà cho Mót nhiều lần (mỗi lần từ 500 triệu đồng đến 1 tỉ đồng), tổng cộng 3,5 tỉ đồng và 10.000 USD để nhờ Mót đẩy nhanh tiến độ làm giấy tờ đất, cơ quan điều tra chưa có đủ căn cứ xác định. Bị cáo Mót cũng không thừa nhận đã nhận tiền của bà T. Theo Viện KSND tỉnh An Giang, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục điều tra làm rõ số tiền này, nếu có căn cứ thì sẽ xử lý sau.

Ngày mai (22.4), phiên tòa sẽ tiếp tục với phần xét hỏi các bị cáo và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vụ án.

Tin liên quan

Đề nghị truy tố cựu Trưởng công an TP.Phú Quốc Lê Văn Mót về tội lừa đảo

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố cựu Trưởng công an TP.Phú Quốc Lê Văn Mót về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khám phá thêm chủ đề

lừa đảo lừa đảo chiếm đoạt tài sản Lê Văn Mót Bị cáo TAND tỉnh an giang AN GIANG cựu Trưởng công an Phú Quốc lừa bán đất rừng phú quốc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận