Xét xử cựu Trưởng công an Phú Quốc trong vụ lừa bán đất rừng, chiếm đoạt gần 68 tỉ

Biết đất rừng nhưng vẫn lừa bán

Ngày 21.4, TAND tỉnh An Giang mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử bị cáo Lê Văn Mót (60 tuổi, cựu Trưởng công an TP.Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang cũ, nay là tỉnh An Giang) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và bị cáo Nguyễn Thị Hằng (47 tuổi, ngụ tỉnh Ninh Bình) về 2 tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.

Các bị cáo tại phiên tòa

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh An Giang, giai đoạn 2018 - 2023, Lê Văn Mót là Trưởng công an, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP.Phú Quốc, đồng thời là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy và thành viên UBND TP.Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang (nay là đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) nên nắm rõ quy định, chủ trương, quy hoạch về quản lý đất đai tại Phú Quốc.



Mót biết bà T.T.M.T (56 tuổi) và các ông L.V.T (41 tuổi), H.V.T (55 tuổi), T.D.C (53 tuổi, cùng ngụ TP.HCM) có nhu cầu mua đất, làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Phú Quốc nên giới thiệu với Nguyễn Thị Hằng (làm nghề mua bán đồ đồng). Sau đó, Hằng ký hợp đồng mua bán, nhận làm giấy đất để thu tiền, mặc dù cả Mót và Hằng đều biết rõ các thửa đất này là đất rừng, thuộc Nhà nước quản lý, không thể chuyển nhượng, không cấp giấy chủ quyền cho cá nhân.

Vì sao các đại gia sập bẫy lừa mua đất rừng của cựu Trưởng công an TP.Phú Quốc?

Do tin tưởng Mót nên trong thời gian từ tháng 11.2021 đến tháng 3.2022, bà T.T.M.T và các ông L.V.T, H.V.T và T.D.C đã nhiều lần chuyển cho Mót, Hằng tổng số tiền hơn 67,74 tỉ đồng. Vì Mót và Hằng không thể làm giấy đất như đã hứa, đồng thời các bị hại không lấy lại được tiền nên làm đơn tố cáo cả hai. Đến ngày 9.4.2024, Mót và Hằng bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngoài ra, Nguyễn Thị Hằng còn bị truy tố thêm tội rửa tiền. Bởi sau khi nhận tiền từ các bị hại, Hằng đã chuyển tiền cho con ruột và người quen tổng cộng hơn 20,94 tỉ đồng để mua nhà ở Phú Quốc, Hà Nội, để kinh doanh hàng hóa hoặc giữ giúp Hằng.

Trước đó, vào năm 2013, do phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên Nguyễn Thị Hằng bị TAND cấp cao tại Hà Nội tuyên phạt mức án 4 năm 6 tháng tù giam.

Bị cáo Lê Văn Mót không nhận tội lừa đảo

Tại tòa, bị cáo Nguyễn Thị Hằng khai nhận do tin tưởng và được Mót chỉ đạo nên bản thân có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Số tiền các bị hại chuyển khoản cho Hằng mua đất, làm giấy đất, nhiều lần Hằng chuyển khoản lại cho Mót hoặc đưa Mót tiền mặt khi Mót yêu cầu, nhưng không nhớ cụ thể là bao nhiêu tiền.

Riêng bị cáo Mót suốt quá trình điều tra và diễn biến ngày đầu phiên tòa đều không thừa nhận hành vi chiếm đoạt tiền của các bị hại. Trả lời tại phiên tòa, Mót chỉ nhận là người giới thiệu Hằng và các bị hại giao dịch mua bán và làm giấy đất.

Theo Viện KSND tỉnh An Giang tại phiên tòa, căn cứ lời khai của bị cáo Hằng và các bị hại; cùng kết quả giám định dữ liệu điện tử từ điện thoại của Mót, Hằng; kết quả trích xuất tài khoản ngân hàng và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, có đủ cơ sở bác lời khai nại của Mót. Viện KSND cho rằng bị cáo không thừa nhận là nhằm trốn tránh trách nhiệm hình sự.



Cáo trạng Viện KSND tỉnh An Giang đề nghị TAND tỉnh An Giang xét xử bị cáo Lê Văn Mót và Nguyễn Thị Hằng cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với khung hình phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc chung thân. Riêng tội rửa tiền của bị cáo Nguyễn Thị Hằng, đề nghị TAND tỉnh An Giang áp dụng khung hình phạt tù từ 10 năm đến 15 năm. Đồng thời các bị cáo có trách nhiệm bồi thường cho các bị hại hơn 67,74 tỉ đồng đã chiếm đoạt.

Ngoài ra, đối với việc bà T.T.M.T, là bị hại trong vụ án, khai báo bản thân đã đến phòng làm việc của Mót đưa tiền mặt và tặng quà cho Mót nhiều lần (mỗi lần từ 500 triệu đồng đến 1 tỉ đồng), tổng cộng 3,5 tỉ đồng và 10.000 USD để nhờ Mót đẩy nhanh tiến độ làm giấy tờ đất, cơ quan điều tra chưa có đủ căn cứ xác định. Bị cáo Mót cũng không thừa nhận đã nhận tiền của bà T. Theo Viện KSND tỉnh An Giang, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục điều tra làm rõ số tiền này, nếu có căn cứ thì sẽ xử lý sau.

Ngày mai (22.4), phiên tòa sẽ tiếp tục với phần xét hỏi các bị cáo và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vụ án.