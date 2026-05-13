Sắp cưỡng chế, thu hồi khu đất công mua bán giấy tay giờ thành quán cà phê

Liên quan đến bài viết TP.HCM: Tại sao đất công mua bán giấy tay thành gara ô tô, quán cà phê? đăng ngày 25.2.2026, ngày 12.5, UBND phường Phước Thắng cho biết đã ban hành kế hoạch về việc thi hành các quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả khu đất công hơn 3.500 m2 bị mua bán hàng chục năm.

Khu đất công mặt tiền đường Võ Nguyên Giáp bị mua bán bằng giấy tay ẢNH: NGUYỄN LONG

Theo kế hoạch, lực lượng thực hiện cưỡng chế phá dỡ các công trình vi phạm sẽ thực hiện từ 7 giờ 30 phút ngày 25.5, cho đến khi hoàn thành.

UBND phường Phước Thắng đề nghị lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy (do Ban giám đốc Công an TP.HCM điều động trên cơ sở văn bản đề nghị của UBND phường) chuẩn bị sẵn sàng ứng phó, xử lý hiện trường khi xảy ra trường hợp phóng hỏa.

Công an phường Phước Thắng được giao tiến hành xác minh nhân khẩu từng công trình đang sử dụng, xây dựng phương án tổ chức thực hiện, tiến hành rà soát các vật liệu cháy, nổ trong khu vực trước khi tiến hành cưỡng chế.

UBND phường Phước Thắng phân công lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho lực lượng trước, trong và khi kết thúc cưỡng chế; phối hợp, bố trí lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, chuẩn bị sẵn sàng ứng phó, xử lý hiện trường khi xảy ra trường hợp phóng hỏa.

Như Thanh Niên phản ánh trong bài viết về khu đất công mua bán giấy tay, đây là khu đất rộng hơn 3.500 m2 có địa chỉ tại 1658A Võ Nguyên Giáp, phường Phước Thắng, TP.HCM (trước đây là phường 12, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Khu đất bị mua bán hàng chục năm qua bằng giấy tay, sau đó thành quán cà phê, gara ô tô.

Khu đất công trở thành quán cà phê sau nhiều năm mua bán bằng giấy tay ẢNH: NGUYỄN LONG

Ngay sau khi báo đăng, UBND TP.HCM đã có văn bản giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, UBND phường Phước Thắng và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, rà soát nguồn gốc pháp lý, quá trình quản lý, sử dụng khu đất có diện tích hơn 3.500 m2 nói trên.

Chủ tịch UBND TP.HCM cũng yêu cầu làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân có liên quan; đề xuất biện pháp xử lý theo quy định; báo cáo UBND thành phố và đồng thời có văn bản thông tin, phản hồi Báo Thanh Niên.

Theo UBND phường Phước Thắng, khu đất 1658A Võ Nguyên Giáp có diện tích gần 5.200 m2 thuộc thửa đất số 422 + 588, tờ bản đồ số 108 nằm trong danh mục quỹ đất do nhà nước quản lý (đất công) đã được HĐND thành phố Vũng Tàu cũ xác lập tại Nghị quyết số 2 ngày 7.7.2017.

Tại sổ mục kê ruộng đất năm 1993 thì khu đất trên tương ứng với một phần thửa đất số 91, tờ bản đồ số 22 có diện tích là 262.000 m2 loại ruộng đất là "chợ Phước Thắng", ghi tên chủ sử dụng ruộng đất là "phường 11".

Trên khu đất này tồn tại công trình tường bao xung quanh, mặt trước tường bao có kết cấu trụ gạch vách kính. Trong khuôn viên đất có công trình nhà ở, công trình phục vụ sửa chữa ô tô (gara) kết cấu tường gạch, cột sắt, mái tôn (đang hoạt động), công trình nhà lục giác, quầy kinh doanh quán cà phê có tên Quyên Ngô xây dựng trên tổng diện tích đất hơn 3.500 m2.

Ngày 12.3.2024, UBND phường 12 lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với bà Ngô Ngọc Quyên về hành vi chiếm đất nông nghiệp không phải là đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất tại khu vực đô thị do nhà nước quản lý, đối với diện tích hơn 3.500 m2 thuộc thửa đất số 588, tờ bản đồ số 108.

Ngày 28.3.2024, UBND phường 12 có báo cáo số 662 và chuyển hồ sơ đến UBND thành phố Vũng Tàu xử phạt theo thẩm quyền. Ngày 7.11.2024, Chủ tịch UBND thành phố Vũng Tàu ban hành Quyết định số 8855 về việc buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với bà Ngô Ngọc Quyên. Theo đó, bà Ngô Ngọc Quyên bị buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm, với số tiền hơn 1,5 tỉ đồng.

Ngày 14.11.2024, UBND phường 12 đã trao Quyết định số 8855 cho bà Ngô Ngọc Quyên. Tuy nhiên, bà Ngô Ngọc Quyên chưa thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm, chưa khôi phục lại hiện trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm và chưa trả lại đất lấn chiếm.

Theo UBND phường Phước Thắng, ngoài kế hoạch cưỡng chế khu đất công tại địa chỉ 1658A Võ Nguyên Giáp, phường còn cưỡng chế thêm 4 trường hợp khác. Các trường hợp cưỡng chế này đều vi phạm về trật tự xây dựng.