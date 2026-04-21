TP.HCM: Chiếm đất công, xây nhà trái phép hơn 35 năm vẫn chưa xử lý

Khu đất có mặt tiền đường Võ Nguyên Giáp, phường Phước Thắng (TP.HCM), trước đây là đường 51C, phường 12, TP.Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) dài hơn 100 m, rộng hàng ngàn mét vuông là đất công nhưng đã bị người dân bao chiếm, xây dựng hàng loạt căn nhà để ở, kinh doanh.

Khu đất bị dân chiếm, xây dựng trái phép hàng loạt căn nhà làm nơi ở, kinh doanh ẢNH: NGUYỄN LONG

Theo UBND phường Phước Thắng, ngay sau khi sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính theo mô hình chính quyền 2 cấp, phường đã ban hành kế hoạch số 128 ngày 21.11.2025 rà soát, thống kê quỹ đất do Nhà nước quản lý trên địa bàn.

Qua rà soát, khu đất thuộc tờ bản đồ số 101, thửa đất số 47 + 48 + 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 63 + 64, diện tích hơn 9.000 m2 có tình trạng một số cá nhân chiếm đất dựng công trình trái phép và tự ý san lấp sai quy định.

Theo UBND phường Phước Thắng, các công trình trái phép tại khu đất trên được xây dựng từ những năm 1990 - 2014.

Gần đây nhất, ngày 29.10.2025, UBND phường Phước Thắng đã kiểm tra, phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông H.Q.C san lấp trái phép tại khu đất công này.

Ngày 31.10.2025, UBND phường Phước Thắng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông H.Q.C, sau đó ông đã chấp hành nộp phạt.

Phường Phước Thắng báo cáo ông C. đã khôi phục lại hiện trạng đất ban đầu nhưng ngày 20.4, PV Báo Thanh Niên ghi nhận vẫn chưa được khắc phục ẢNH: NGUYỄN LONG

UBND phường Phước Thắng báo cáo việc ông C. đã khôi phục hiện trạng ban đầu của đất nhưng theo ghi nhận của PV Báo Thanh Niên, ngày 20.4, khu đất ông C. san lấp trái phép vẫn đang giữ nguyên hiện trạng, thậm chí còn trồng vài cây chuối trên đất.

Một lãnh đạo UBND phường Phước Thắng cho biết đã giao Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phối hợp các đơn vị có liên quan rà soát, phân loại, để có cơ sở lập hồ sơ xử lý theo đúng quy định.

Đồng thời, rà soát, thống kê, lập danh mục toàn bộ quỹ đất công trên địa bàn phường, từ đó đề xuất phương án quản lý, khai thác, sử dụng các khu đất công theo hướng phù hợp, hiệu quả và đúng quy định của pháp luật.

Khu đất bị bao chiếm, xây nhà trái phép nằm mặt tiền đường Võ Nguyên Giáp ẢNH: NGUYỄN LONG

Thời gian tới, để tăng cường hiệu quả trong công tác quản lý, UBND phường Phước Thắng tiếp tục rà soát, xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm còn tồn đọng; tổ chức cưỡng chế dứt điểm đối với các trường hợp không tự giác chấp hành theo quy định.

"UBND phường Phước Thắng xem xét trách nhiệm quản lý địa bàn từng tổ chức, cá nhân được giao phụ trách, để kịp thời chấn chỉnh nếu để xảy ra vi phạm kéo dài", lãnh đạo này nhấn mạnh.

Liên quan đến bài viết "Khu đất công 5,3 ha bị chiếm, phân lô bán giấy tay, xây nhà trái phép" Báo Thanh Niên đăng ngày 16.4 phản ánh khu đất công rộng hơn 5,3 ha ở phường Phước Thắng có 10 căn nhà tôn do người dân bao chiếm xây dựng nhà trái phép, ngày 17.4, Thường trực Đảng ủy phường Phước Thắng đề nghị Đảng ủy UBND phường lãnh đạo, chỉ đạo UBND phường khẩn trương xác minh, rà soát quá trình quản lý sử dụng đất đối với diện tích đất nói trên, giải quyết dứt điểm. Đồng thời, tổ chức kiểm tra các thửa đất công hiện đang quản lý, chủ động xử lý các trường hợp tương tự, không để cơ quan truyền thông hoặc người dân phản ánh mới xử lý; đồng thời báo cáo các nội dung trên về Thường trực Đảng ủy trước ngày 29.4. Văn phòng Đảng ủy phường Phước Thắng theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện các nội dung trong công văn này; tổng hợp báo cáo Thường trực Đảng ủy phường.



