Thời sự

Thông tin chi tiết vụ cưỡng chế khách sạn 4 sao tại khu 'đất vàng' Huế

Lê Hoài Nhân
21/04/2026 13:19 GMT+7

Cơ quan Thi hành án dân sự thành phố Huế vừa tiến hành cưỡng chế bàn giao tài sản tại khách sạn Romance (khách sạn 4 sao, tọa lạc tại phường Thuận Hóa) cho đơn vị trúng đấu giá.

Ngày 21.4, cơ quan Thi hành án dân sự thành phố Huế cho biết vừa phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện cưỡng chế bàn giao tài sản tại khách sạn Romance (phường Thuận Hóa) cho đơn vị trúng đấu giá theo đúng quy định.

Tại thời điểm thực hiện cưỡng chế, khách sạn Romance có 6 du khách đang lưu trú. Để đảm bảo quyền lợi chính đáng và trải nghiệm của du khách, Sở Du lịch thành phố Huế đã chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức di chuyển, bố trí lưu trú thay thế tại các khách sạn lân cận với điều kiện tương đương hoặc tốt hơn. Toàn bộ quá trình được triển khai nhanh chóng, an toàn, không làm ảnh hưởng đến kế hoạch lưu trú và tham quan của du khách.

Bên cạnh đó, Sở Du lịch Huế đã làm việc với đơn vị trúng đấu giá để trao đổi về phương án tiếp nhận, sử dụng lượng lao động hiện có, đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho người lao động theo quy định và góp phần duy trì ổn định hoạt động du lịch trên địa bàn.

Cơ quan Thi hành án dân sự thành phố Huế cũng khẳng định, việc cưỡng chế bàn giao tài sản được thực thi theo các bản án trước đó của tòa án, đúng với quy định pháp luật. Với sự phối hợp của các cơ quan chức năng, việc cưỡng chế đảm bảo an ninh, trật tự và không gây xáo trộn đến môi trường du lịch của địa phương.

Theo đó, việc cưỡng chế được cơ quan Thi hành án dân sự thành phố Huế thi hành theo Bản án số 02/2022/KDTM-ST ngày 25.5.2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế (cũ) và Bản án số 25/2022/KDTM-PT ngày 29.8.2022 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng.

Cụ thể, doanh nghiệp sở hữu khách sạn Romance có liên quan đến việc phải thanh toán cho Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam số tiền hơn 178 tỉ đồng và lãi phát sinh theo quy định.

Do người phải thi hành án không tự nguyện thực hiện nghĩa vụ, cơ quan Thi hành án dân sự đã xác minh, xử lý tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại công trình khách sạn Romance.

Thi hành án dân sự thành phố Huế cũng cho biết, tài sản này đã được tổ chức bán đấu giá công khai, đúng trình tự pháp luật. Ngày 7.11.2024, khách sạn Romance được bán đấu giá thành công với giá hơn 103,61 tỉ đồng cho một doanh nghiệp khác. Đơn vị trúng đấu giá cũng đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính, vì vậy cơ quan Thi hành án dân sự đã ban hành quyết định giao tài sản theo quy định.

