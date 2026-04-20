Đảm bảo quyền lợi du khách khi cưỡng chế, bàn giao khách sạn 4 sao tại Huế

Sáng 20.4, lực lượng chức năng tại thành phố Huế gồm cán bộ thi hành án dân sự, công an và các đơn vị liên quan đã có mặt tại khách sạn Romance (phường Thuận Hóa) để vận động những người liên quan bàn giao tài sản. Động thái này thu hút sự chú ý của một số người đi đường, tuy nhiên an ninh tại đây được đảm bảo.

Trước đó, Sở Du lịch thành phố Huế đã có văn bản đề nghị các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch, lữ hành… thực hiện một số nội dung, đảm bảo quyền lợi cho du khách khi lưu trú tại khách sạn Romance (khách sạn 4 sao) đang nằm trong diện bị cưỡng chế để bàn giao tài sản cho người trúng đấu giá.

Khách sạn Romance, ảnh chụp sáng 20.4 ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Theo Sở Du lịch thành phố Huế, ngày 15.4, cơ quan Thi hành án dân sự thành phố Huế đã ban hành thông báo về việc cưỡng chế khách sạn Romance để giao tài sản cho người mua được tài sản đấu giá vào ngày 21.4.

Nhằm đảm bảo việc chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, đồng thời bảo vệ quyền lợi, an toàn cho khách du lịch, hạn chế rủi ro phát sinh và giữ gìn môi trường du lịch được an toàn, thân thiện, Sở Du lịch thành phố Huế đề nghị Hiệp hội du lịch, Hội lữ hành, Hội khách sạn, Hội hướng dẫn viên và các doanh nghiệp lữ hành, du lịch, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động du lịch trên toàn quốc, phối hợp thực hiện một số nội dung.

Cụ thể, ngành du lịch thành phố yêu cầu không tổ chức đưa khách đến lưu trú, sử dụng dịch vụ tại khách sạn Romance. Đồng thời, chủ động rà soát, có phương án điều chỉnh các chương trình du lịch (nếu có); điều chuyển khách hiện đang lưu trú tại cơ sở này đến các cơ sở lưu trú khác nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ và quyền lợi của khách du lịch.

Đối với Hiệp hội du lịch, Hội khách sạn, Hội lữ hành và Hội hướng dẫn viên, Sở Du lịch thành phố Huế cũng đề nghị khẩn trương, liên tục thông tin đến các hội viên để biết và phối hợp.

Lực lượng chức năng có mặt tại khách sạn Romance vào sáng 20.4 để phối hợp vận động bàn giao tài sản ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, xuất phát từ tranh chấp hợp đồng tín dụng giữa chủ sở hữu khách sạn Romance và ngân hàng, khách sạn Romance được đưa diện đấu giá nhằm bảo đảm nghĩa vụ thanh toán theo phán quyết của tòa án.