Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự lễ giỗ anh hùng, liệt sĩ ở tỉnh An Giang

Sáng 27.7, tại Đền tưởng niệm anh hùng, liệt sĩ và người có công tỉnh An Giang (phường Rạch Giá), tỉnh An Giang tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương và lễ giỗ anh hùng, liệt sĩ và người có công nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2026).

Nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng thắp hương tưởng nhớ và tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Đền tưởng niệm anh hùng, liệt sĩ và người có công tỉnh An Giang ẢNH: PHƯƠNG VŨ

Dự lễ có nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, Phó tư lệnh Quân khu 9; cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh An Giang, nguyên lãnh đạo Trung ương, địa phương; Mẹ Việt Nam Anh hùng; Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; thân nhân liệt sĩ, người có công và đông đảo nhân dân.

Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng thắp hương tri ân các anh hùng liệt sĩ và người có công tỉnh An Giang ẢNH: PHƯƠNG VŨ

Phát biểu tại lễ, ông Lê Văn Phước, Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang khẳng định, trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, biết bao thế hệ tiền nhân, anh hùng, liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng và những người có công đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc và hạnh phúc của nhân dân.

Khắc ghi công lao to lớn ấy, tỉnh An Giang đã xây dựng Đền tưởng niệm anh hùng, liệt sĩ và người có công trở thành công trình mang ý nghĩa chính trị, lịch sử và nhân văn sâu sắc, là nơi tri ân, tôn vinh những người đã cống hiến, hy sinh vì tổ quốc, đồng thời là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống yêu nước, hun đúc tinh thần cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Các đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ và người có công ẢNH: PHƯƠNG VŨ

Sau khi hợp nhất hai tỉnh Kiên Giang và An Giang, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang đã thống nhất bổ sung danh sách Mẹ Việt Nam Anh hùng, anh hùng, liệt sĩ và người có công của tỉnh An Giang (cũ), đổi tên thành Đền thờ anh hùng, liệt sĩ và người có công tỉnh An Giang. Hiện nay, đền lưu danh 2.560 Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng cùng 32.387 anh hùng, liệt sĩ và người có công, trở thành biểu tượng thiêng liêng của lòng biết ơn, truyền thống cách mạng trên quê hương An Giang.

Ông Lê Quang Tùng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang (phải) và ông Hồ Văn Mừng, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang dâng hương các anh hùng, liệt sĩ ẢNH: PHƯƠNG VŨ

Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước cho biết, lễ giỗ anh hùng, liệt sĩ và người có công năm 2026 là lần đầu tiên được tổ chức và sẽ được duy trì vào dịp lễ 27.7 hằng năm, trở thành một nghi lễ truyền thống nhằm tiếp tục lan tỏa sâu rộng đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, giáo dục thế hệ trẻ về lòng yêu nước, trách nhiệm với quê hương, đất nước và khát vọng cống hiến trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ tổ quốc.

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh chuông tưởng nhớ và tri ân các anh hùng, liệt sĩ nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - liệt sĩ ẢNH: PHƯƠNG VŨ

Trong không khí trang nghiêm, các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân khu 9, lãnh đạo địa phương cùng các đại biểu đã thực hiện nghi thức chỉnh hoa, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Mẹ Việt Nam Anh hùng; dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ và người có công; thỉnh chuông, thỉnh trống và dâng hương tại chánh điện đền tưởng niệm, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn đối với những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân, máu xương vì độc lập, tự do của dân tộc.