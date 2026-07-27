3 hồi chuông trống bát nhã tại chùa Quán Sứ tri ân Anh hùng liệt sĩ

Khoảng 4 giờ sáng nay 27.7, tại chùa Quán Sứ (P.Cửa Nam, Hà Nội; trụ sở T.Ư Giáo hội Phật giáo Việt Nam), hàng chục tăng ni, phật tử đã có mặt để chuẩn bị cho nghi thức cử 3 hồi chuông trống bát nhã để tri ân, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Mở đầu nghi thức, đúng 5 giờ sáng, 2 chư tăng cử 3 hồi chuông trống bát nhã. Sau đó, các chư tăng, phật tử tiến hành cầu siêu, tưởng niệm các liệt sĩ, tiếng kinh cầu vang vọng khắp khuôn viên chùa.

Theo thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó chủ tịch, Tổng thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tháng 7 dương lịch hằng năm là thời gian cả nước lắng đọng hướng về các liệt sĩ với lòng tri ân, báo ân với truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc Việt Nam.

Nghi thức tụng kinh, cầu siêu cho các liệt sĩ tại chùa Quán Sứ ẢNH: LONG QUYỀN

Thượng tọa Thích Đức Thiện cho biết, 3 hồi chuông trống bát nhã là để thể hiện lòng tri ân, tưởng niệm đến các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh xương máu để bảo vệ Tổ quốc ẢNH: LONG QUYỀN

"Đối với người con Phật, đây là thể hiện tứ ân trong thực hành giáo lý của mình, trong đó ân Tổ quốc, ân những người đã hy sinh xương máu để chúng ta có cuộc sống độc lập ngày hôm nay", thượng tọa Thích Đức Thiện chia sẻ.

Theo vị thượng tọa, tháng 7 năm nay càng trở nên ý nghĩa và thiêng liêng vì mỗi người Việt Nam đang thực hiện mệnh lệnh trái tim trong Chiến dịch "500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính, hài cốt liệt sĩ" vô cùng sâu lắng, thiêng liêng và ý nghĩa.

Đúng 5 giờ sáng, nghi thức chuông bát nhã được tiến hành ẢNH: LONG QUYỀN

Trống bát nhã vang lên cùng lúc xen với tiếng chuông bát nhã vang vọng khắp chùa Quán Sứ ẢNH: LONG QUYỀN

"Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã đề nghị các ban, viện Trung ương, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố đồng loạt cử 3 hồi chuông trống bát nhã vào 5 giờ sáng hôm nay để tri ân, tưởng niệm các liệt sĩ", thượng tọa Thích Đức Thiện cho biết.

Sau nghi thức 3 hồi chuông trống bát nhã là các nghi thức tụng kinh, cầu siêu, tưởng niệm tại tòa tam bảo, để cầu nguyện các Anh hùng liệt sĩ về cõi an lành, an lạc và phù hộ cho đất nước Việt Nam phát triển thịnh vượng.

Phật tử Diệu Yến đến chùa Quán Sứ từ sớm để tham gia thực hiện tụng kinh, cầu siêu cho các Anh hùng liệt sĩ ẢNH: LONG QUYỀN

Tu tập tại chùa Quán Sứ khoảng 10 năm nay, Phật tử Diệu Yến (P.Long Biên, Hà Nội), cho biết đã đến chùa từ 4 giờ sáng để cùng các tăng ni, phật tử tụng kinh, cầu siêu cho các Anh hùng liệt sĩ.

"Là một người con của Việt Nam, chúng tôi luôn đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh xương máu để bảo vệ Tổ quốc", Phật tử Diệu Yến chia sẻ.

3 hồi chuông trống bát nhã là nghi thức linh thiêng được thực hiện trong những ngày lễ quan trọng của Phật giáo ẢNH: LONG QUYỀN

Trước đó, hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2026), Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã đề nghị các ban, viện Trung ương, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố tổ chức nhiều hoạt động tri ân, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên cả nước.

Hoạt động góp phần lan tỏa tinh thần "tri ân, báo ân" của Phật giáo, đồng thời nhắc nhớ các thế hệ hôm nay về sự hy sinh của những người đã ngã xuống vì độc lập, hòa bình và hạnh phúc của dân tộc.

Nghi thức thỉnh 3 hồi chuông trống bát nhã là nghi thức đặc biệt của Phật giáo trước những đại lễ lớn như: lễ Phật đản, lễ Vu lan, thượng nguyên, giỗ tổ...