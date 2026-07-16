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Đời sống Cộng đồng

Ngày 27.7, hơn 18.000 ngôi chùa cả nước cử chuông trống bát nhã tri ân liệt sĩ

Vũ Phượng
Vũ Phượng
Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề nghị các chùa nước cử 3 hồi chuông trống bát nhã tri ân liệt sĩ.

Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2026), Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề nghị các Ban, Viện Trung ương, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố tổ chức nhiều hoạt động tri ân, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên cả nước.

5 giờ sáng 27.7, chùa cả nước đồng loạt cử 3 hồi chuông tri ân liệt sĩ - Ảnh 1.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam yêu cầu các chùa cả nước cử 3 hồi chuông trống bát nhã lúc 5 giờ sáng 27.7

ẢNH: ĐỘC LẬP

Theo công văn do Đức phó Pháp chủ, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Nhơn ký ban hành, các địa phương được đề nghị tổ chức lễ cầu siêu tưởng niệm, tri ân anh linh các Anh hùng liệt sĩ; thăm hỏi, tặng quà thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng.

Giáo hội cũng kêu gọi các Ban Trị sự Phật giáo địa phương tích cực hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; phối hợp với chính quyền tổ chức các nghi lễ tâm linh trang nghiêm để tưởng nhớ những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Theo công văn, tri ân, báo ân là giáo lý căn bản của Phật giáo, đồng thời là một trong những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam. Hằng năm, vào dịp 27.7, tăng ni, phật tử trong cả nước đều tổ chức đại lễ cầu siêu nhằm tưởng niệm và bày tỏ lòng biết ơn đối với các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước và cuộc sống bình yên của nhân dân.

Đáng chú ý, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề nghị Ban Trị sự Phật giáo các tỉnh, thành phố thông báo đến toàn bộ chùa và cơ sở tự viện trên cả nước đồng loạt cử 3 hồi chuông trống bát nhã vào lúc 5 giờ sáng ngày 27.7.2026 để tưởng niệm, tri ân các Anh hùng liệt sĩ.

Hoạt động được kỳ vọng góp phần lan tỏa tinh thần "tri ân, báo ân" của Phật giáo, đồng thời nhắc nhớ các thế hệ hôm nay về sự hy sinh của những người đã ngã xuống vì độc lập, hòa bình và hạnh phúc của dân tộc.

5 giờ sáng 27.7, chùa cả nước đồng loạt cử 3 hồi chuông tri ân liệt sĩ - Ảnh 2.

Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thắp nhang tri ân liệt sĩ

ẢNH: ĐĂNG HUY

Thượng tọa Thích Trí Chơn, Phó trưởng ban Ban Hoằng pháp trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam kiêm viện chủ tu viện Khánh An (phường An Phú Đông, TP.HCM) cho biết, chuông trống bát nhã có ý nghĩa đặc biệt trong đời sống tâm linh Phật giáo, nhất là Phật giáo đại thừa. 

Trong Phật giáo, các chùa chỉ thỉnh chuông trống bát nhã trong các sự kiện lớn, những trai đàn, giới đàn, lễ hội quan trọng như: ngày rằm, mùng 1, lễ Phật đản, lễ Vu lan, Thượng nguyên, giỗ tổ, kiết giới an cư...

Đặc biệt, trong buổi lễ, các chùa sẽ cử chuông trống bát nhã để thỉnh Phật, sau đó là nghinh tăng. Nhưng riêng ngày Phật đản, khi nghinh tăng không có chuông trống, mà chỉ cử chuông trống bát nhã vào giây phút rước lễ sinh thần - sự xuất hiện của Đức Phật.

Khi cử chuông trống bát nhã, người con Phật sẽ cảm nhận được như đang thỉnh Đức Phật về ngự trị với chính mình, mong cho mọi loài trên thế gian này đi về con đường giải thoát, giác ngộ.

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