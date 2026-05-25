Bí thư Trần Lưu Quang thăm Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam dịp Phật đản 2026

Vũ Phượng
25/05/2026 18:32 GMT+7

Nhân dịp đại lễ Phật đản 2026, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang đến thăm, chúc mừng đại lão hòa thượng Thích Trí Quảng, Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Chiều nay 25.5, ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM đã đến chùa Huê Nghiêm (phường An Khánh) thăm, chúc mừng đại lễ Phật đản 2026 (Phật lịch 2570) đến đại lão hòa thượng Thích Trí Quảng, Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Bí thư Trần Lưu Quang đến thăm, chúc mừng đại lễ Phật đản đại lão hòa thượng Thích Trí Quảng

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Cùng tham gia đoàn có ông Trần Văn Bảy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM; ông Dương Anh Đức, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy cùng lãnh đạo các ban, ngành trực thuộc Thành ủy, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM.

Bí thư Trần Lưu Quang ân cần thăm hỏi sức khỏe Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam và gửi lời chúc mừng đại lễ Phật đản.

Dịp này, Bí thư Trần Lưu Quang cũng thông tin những nội dung trọng yếu liên quan tới sự phát triển của TP.HCM. Ông cho biết, TP.HCM tới đây sẽ là một đại công trường với các công trình phục vụ đời sống của người dân.

Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam cảm ơn sự quan tâm của Bí thư Thành ủy TP.HCM

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Đoàn lãnh đạo thành phố chúc mừng đại lễ Phật đản tại chùa Huê Nghiêm

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Theo Bí thư Thành ủy, thành phố đang xây trung tâm hành chính mới tại Thủ Thiêm với quy mô 30 tầng, đáp ứng nhu cầu làm việc của khoảng 8.000 người. Xung quanh có công viên nhạc nước, quảng trường là không gian công cộng để người dân có thêm mảng xanh. Các khu đất cũ ở trung tâm sẽ được thành phố tính toán lại làm trường học, bệnh viện, công viên...

"TP.HCM định hướng phát triển Thủ Thiêm là tâm điểm phát triển đô thị, từ đó lấy hình mẫu phát triển ra những nơi khác. Sắp tới đây, thành phố sẽ có thêm 2 cây cầu qua Thủ Thiêm cùng 2 cây cầu đi bộ để phục vụ người dân, phát triển du lịch", ông Trần Lưu Quang nói.

Dịp này, đại lão hòa thượng Thích Trí Quảng cũng tặng quà lưu niệm, gửi lời chúc an lành đến Bí thư Thành ủy cùng đoàn công tác

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Đáp từ, đại lão hòa thượng Thích Trí Quảng, Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã cảm ơn ông Trần Lưu Quang và các vị lãnh đạo thành phố luôn dành sự quan tâm, hỗ trợ cho Giáo hội thành phố nói riêng và Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói chung.

Đại lão hòa thượng Thích Trí Quảng cho biết, ngài luôn dành sự quan tâm theo dõi hoạt động của đất nước, TP.HCM cũng như các quyết sách của lãnh đạo Đảng, Thành ủy. Đức Pháp chủ mong muốn mọi người cùng đoàn kết, đóng góp để đất nước ngày càng phát triển, an lành.

Đoàn chụp ảnh kỷ niệm tại chùa Huê Nghiêm

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Đức Pháp chủ xúc động trước sự quan tâm của lãnh đạo thành phố

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Cùng ngày, đoàn lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM do Bí thư Trần Lưu Quang làm trưởng đoàn cũng đến Việt Nam Quốc Tự (phường Hòa Hưng) chúc mừng Phật đản đến Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM.

Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM tiếp Bí thư Trần Lưu Quang cùng đoàn

ẢNH: TRƯƠNG HOÀNG GIANG

Tại Việt Nam Quốc Tự, Bí thư Trần Lưu Quang gửi lời chúc mừng Phật đản đến Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM

ẢNH: TRƯƠNG HOÀNG GIANG

