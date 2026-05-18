Thời sự

Bí thư Trần Lưu Quang trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho bà Trương Mỹ Hoa

Vũ Phượng
18/05/2026 13:19 GMT+7

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang đã đến dự lễ và trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho nguyên Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa.

Sáng 18.5, ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM đến dự và trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó chủ tịch nước.

Đây là đợt trao huy hiệu Đảng nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2026).

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang chia sẻ huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng dành cho những bậc ưu tú đã có cả một đời phấn đấu, cống hiến và hy sinh cho sự nghiệp của Đảng.

Bí thư Trần Lưu Quang trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng đến nguyên Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa

Đối với cá nhân nguyên Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, ông Trần Lưu Quang xúc động khi biết bà đã trải qua 11 năm tù khổ sai tại nhiều nhà tù. Trong 11 năm đó, ở nhà tù nào, bà cũng là tấm gương sáng, người có vai trò động viên và khích lệ các bạn tù khác. Sau này, khi làm lãnh đạo Nhà nước, bà Trương Mỹ Hoa vẫn luôn gần gũi với người dân.

Điều đặc biệt hơn, khi rời vị trí lãnh đạo cấp cao của Đảng, bà Trương Mỹ Hoa tiếp tục có những hoạt động rất có ý nghĩa, rất truyền cảm hứng và tính lan tỏa giáo dục cao. Đặc biệt có thể kể đến là Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm câu lạc bộ "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu".

Bí thư Thành ủy TP.HCM khẳng định tấm gương của bà Trương Mỹ Hoa là cảm hứng rất lớn cho cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố tiếp tục nỗ lực, phấn đấu.

"Chúng tôi mong muốn đồng chí tiếp tục là cây cao bóng cả, mỗi ngày luôn mạnh khỏe, tiếp tục là chỗ dựa, tiếp tục có những hoạt động tích cực, truyền cảm hứng và nhân văn cho mọi người", ông Trần Lưu Quang chia sẻ.

Phát biểu tại buổi lễ, nguyên Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa bày tỏ xúc động trước tình cảm của lãnh đạo TP.HCM khi đến dự và có những chia sẻ chân tình, sâu sắc và ghi nhận những đóng góp của bà trong 65 năm được Đảng và nhân dân chăm sóc, dạy dỗ để trưởng thành.

"Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng là sự đánh giá, ghi nhận sự phấn đấu của tôi đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng trong suốt thời gian qua", bà Trương Mỹ Hoa chia sẻ và hứa sẽ luôn xứng đáng với phận sự của người đảng viên.

