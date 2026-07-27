79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2026): Mở rộng địa bàn tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Đẩy mạnh tìm kiếm tại TP.HCM, Đồng Nai

Tại công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP.HCM), lực lượng chức năng tiếp tục đào thăm dò tại các vị trí được xác định từ lời kể của nhân chứng.

Ngày 24.7 vừa qua, hơn 70 m³ đất được đào, sàng lọc; qua đó phát hiện, quy tập 3 bộ hài cốt liệt sĩ tập thể, 1 hài cốt liệt sĩ đơn cùng nhiều di vật. Tính đến hết ngày 24.7, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM đã quy tập 101 hài cốt liệt sĩ và 5 bộ hài cốt liệt sĩ tập thể. Mẫu xương, răng đủ điều kiện được bảo quản để giám định ADN; di vật được xác minh nhằm tìm manh mối về danh tính, đơn vị.

Tại xã Minh Đức (TP.Đồng Nai), từ thông tin người dân phát hiện khẩu súng AK hoen rỉ ở ấp Bình Minh, Đội K72 tìm thấy mộ tập thể có 4 hài cốt liệt sĩ. Khi mở rộng phạm vi, đến ngày 25.7, lực lượng đã phát hiện 21 hài cốt cùng nhiều di vật. Trước đó, tại địa bàn này đã quy tập 55 hài cốt liệt sĩ.

Hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia được quy tập, đưa về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Hưng - Tân Hưng, tỉnh Tây Ninh ẢNH: BẮC BÌNH

Một hướng khác được triển khai tại khu vực Bệnh viện K76A trước đây, thuộc ấp Phú Lập, xã Hòa Hiệp, TP.HCM. Đại đội Công binh 46 rà phá bom mìn còn các chuyên gia Trường ĐH Bách khoa TP.HCM dùng máy đo ảnh điện để khoanh vùng khu đất rộng hàng chục ngàn mét vuông. Trong các ngày 18 - 20.7, lực lượng khảo sát hơn 1.000 m² gần cầu Ghềnh Đá nhưng chưa phát hiện di vật liên quan.

Đưa quân tình nguyện trở về từ đất bạn

Hiện Quân khu 7 huy động 5 Đội K gồm K70, K71, K72, K73 và K74 tham gia nhiệm vụ tại công viên Lê Thị Riêng. Trong đó, 4 đội K70, K71, K72 và K73 vừa hoàn thành tìm kiếm hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia VN hy sinh tại Campuchia đã tiếp tục nhận nhiệm vụ trong nước.

Trong giai đoạn XXV, mùa khô 2025 - 2026, các Đội K hoạt động tại nhiều tỉnh của Campuchia. Công việc gặp nhiều thách thức do địa hình thay đổi, nhân chứng lớn tuổi, nguồn tin ít dần và bom mìn còn sót lại. Cán bộ, chiến sĩ đã phối hợp với chính quyền, lực lượng vũ trang và người dân nước bạn để kiểm chứng từng thông tin.

Ngày 6.7 vừa qua, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Vĩnh Hưng - Tân Hưng, tỉnh Tây Ninh tổ chức truy điệu, an táng 173 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia, được đưa về nước trong đợt 2. Kết quả này nâng tổng số hài cốt được các Đội K của Tây Ninh quy tập trong giai đoạn XXV lên 511.

Theo Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Tây Ninh, qua 25 giai đoạn, các lực lượng đã hồi hương 9.183 hài cốt liệt sĩ, trong đó 282 trường hợp xác định được tên và địa chỉ.

Trên phạm vi Quân khu 7, giai đoạn 2021 - 2025, các lực lượng đã quy tập hơn 2.600 hài cốt liệt sĩ; hơn 2.000 trường hợp được tìm thấy tại Campuchia và hơn 480 trường hợp trong nước.

Cũng trong khuôn khổ Chiến dịch 500 ngày đêm, UBND tỉnh An Giang đã chỉ đạo Đội K92 và Đội K93 (thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang) kiên trì tìm kiếm liệt sĩ trên khắp các chiến trường xưa tại Campuchia để đưa về nước truy điệu, an táng trên đất mẹ Việt Nam. Qua đó, trong mùa khô 2025 - 2026, Đội K92 và Đội K93 đã nỗ lực vượt khó khăn, đào hàng chục ngàn khối đất tại các tỉnh của Campuchia với kết quả quy tập được 128 hài cốt liệt sĩ đưa về nước. Đại tá Cao Minh Tâm, Phó chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang, cho biết: "Chúng tôi xác định còn thông tin là còn tổ chức tìm kiếm, còn một liệt sĩ chưa được trở về là nhiệm vụ vẫn chưa kết thúc".

Tương tự, suốt 25 năm qua, Đội K52 (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai) đã vượt ngàn gian khó, cóp nhặt từng mẩu thông tin giá trị, cộng với thực địa trên đất bạn Campuchia để tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ. Trong mùa khô 2025 - 2026, Đội K52 đã tìm kiếm, quy tập được 18 hài cốt liệt sĩ tại 3 tỉnh Ratanakiri, Stung Treng và Preah Vihear, nâng tổng số hài cốt được tìm thấy từ năm 2001 đến nay tại Campuchia lên 1.530 hài cốt.

Theo Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị, đến ngày 21.7, các lực lượng trên địa bàn đã quy tập được 126 hài cốt liệt sĩ. Trong đó, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh quy tập 96 hài cốt (gồm 65 hài cốt trong nước và 28 hài cốt tại Lào). Ở một diễn biến khác, Đồn Biên phòng Hướng Phùng vừa tiếp nhận thông tin về một phần mộ liệt sĩ và một vị trí nghi là mộ tập thể của bộ đội Việt Nam hy sinh tại huyện Sê Pôn (tỉnh Savanakhet, Lào). Nguồn tin do người dân địa phương cung cấp cho biết khu vực này từng có 8 ngôi mộ liệt sĩ, trong đó 7 hài cốt đã được quy tập vào khoảng năm 2009. Hiện Bộ đội Biên phòng Quảng Trị đang tiếp tục xác minh, phối hợp với các cơ quan chức năng xây dựng phương án khảo sát, tìm kiếm và quy tập.