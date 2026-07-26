Phát hiện 2 bức ảnh trong 2 hầm mộ liệt sĩ ở xã Minh Đức, Đồng Nai

Ngày 26.7, đại tá Nguyễn Thanh Phong, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515 thành phố Đồng Nai, cho biết Đội K72 đã quy tập được 26 bộ hài cốt liệt sĩ. Đáng chú ý, tại 2 hầm mộ liệt sĩ, nơi quy tập tổng cộng 9 bộ hài cốt, các lực lượng đã phát hiện 2 bức ảnh cùng hàng trăm di vật.

2 hầm mộ, phát hiện 9 hài cốt và 2 tấm ảnh

Cán bộ, chiến sĩ Đội K72 tìm kiếm, quy tập hầm mộ có 6 hài cốt liệt sĩ ẢNH: HOÀNG GIÁP

Trả lời phóng viên Thanh Niên, đại tá Nguyễn Thanh Phong cho biết, sau khi đại tướng Phan Văn Giang, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng vào dự lễ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn xã Minh Đức ngày 25.7, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đồng Nai đã trực tiếp chỉ đạo và cùng cán bộ, chiến sĩ Đội K72 khai quật các vị trí mộ.

Đại tá Nguyễn Thanh Phong trực tiếp kiểm tra và mở chiếc ví có 1 bức ảnh trong hầm mộ có 6 liệt sĩ ẢNH: HOÀNG GIÁP

Cùng với các mẫu vật như răng, các mảnh xương, xương ống... được phát hiện trong các mộ, hầm mộ, Đội K72 đã quy tập được hàng trăm di vật như: súng, đạn, mìn, lược, bình tông, dao cạo râu, bàn chải đánh răng, bút, mũ, cúc áo…

Đáng chú ý, có 3 chiếc ví đã được tìm thấy, trong đó 2 chiếc có 2 bức ảnh đã bị nhòe, mờ, có thể là di ảnh của liệt sĩ hoặc thân nhân.

Hàng trăm di vật được tìm thấy trong hầm mộ có 6 hài cốt liệt sĩ ẢNH: HOÀNG GIÁP

Một hầm mộ theo nhận định ban đầu có 2 hài cốt liệt sĩ, nhưng khi khai quật đã phát hiện 3 hài cốt liệt sĩ. Cách đó 5 m, một hầm mộ khác cũng được nhận định chỉ có 2 hài cốt liệt sĩ, nhưng khi hoàn thành khai quật, đã phát hiện 6 bộ hài cốt.

Điều đáng mừng, có khá nhiều bộ hài cốt liệt sĩ được quy tập vẫn còn các mẩu xương, răng... và đều được lấy mẫu để giám định ADN.

Dù có gần 10 năm thực nhiệm vụ quy tập và tìm kiếm hài cốt ở Đội K72, trung tá Nguyễn Văn Long, Đội phó Đội K72 vẫn không giấu được sự xúc động khi hoàn thành khai quật hầm mộ có tới 6 hài cốt liệt sĩ ở xã Minh Đức.

Cán bộ, chiến sĩ Đội K72 quy tập các phần mộ liệt sĩ thật thận trọng, tỉ mỉ, đảm bảo không bỏ sót bất kỳ di vật hay mảnh xương nhỏ nào ẢNH: HOÀNG GIÁP

Trung tá Long chia sẻ: "Ban đầu, chúng tôi chỉ xác định có 2 hài cốt liệt sĩ. Tuy nhiên, càng mở rộng phạm vi tìm kiếm, lực lượng càng phát hiện thêm, đến cuối cùng quy tập được 6 hài cốt trong cùng một hầm. Bản thân tôi và cán bộ, chiến sĩ Đội K72 đều rất bất ngờ, xúc động khi phát hiện số lượng liệt sĩ nhiều như vậy".

Theo trung tá Long, nhiều khả năng khi đơn vị hoặc trận địa bị địch tập kích, các chiến sĩ đang trú ẩn hoặc họp giao ban tại khu vực này nên cùng hy sinh trong một hầm.

"Hầm mộ 6 hài cốt dự đoán là hầm ban chỉ huy"

Suốt quá trình khai quật, quy tập các hài cốt liệt sĩ, đại tá Nguyễn Thanh Phong, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đồng Nai, luôn nhắc nhở mỗi cán bộ, chiến sĩ Đội K72 cần tập trung, tỉ mỉ, thận trọng, đảm bảo tất cả các di vật, mảnh xương dù là nhỏ nhất còn lẫn trong đất đều phải được quy tập.

Một chiếc ví, bên trong có bức ảnh có thể là của liệt sĩ hoặc thân nhân, được tìm thấy trong hầm mộ có 3 liệt sĩ ẢNH: NGUYỄN LONG

Đại tá Nguyễn Thanh Phong cho biết hầm mộ có 6 hài cốt liệt sĩ nằm trong không gian rất hẹp. Quá trình khai quật được thực hiện hết sức cẩn trọng, bóc tách từng vị trí, từng bộ phận để phục vụ giám định ADN, xác định danh tính các liệt sĩ.

Một chiếc ví khác, cùng cây bút được tìm thấy trong hầm mộ 6 người ẢNH: HOÀNG GIÁP

Đối với hầm mộ có 3 hài cốt liệt sĩ, đại tá Phong cho biết ban đầu lực lượng chỉ xác định có 2 hài cốt. Khi khai quật mới phát hiện thêm 1 hài cốt, trong đó có 1 liệt sĩ vẫn nằm nguyên trên võng. Tại hầm mộ này, lực lượng tìm kiếm còn phát hiện 1 chiếc ví bên trong có bức ảnh. Các cán bộ đã nhanh chóng chụp lại trước khi đưa ra ngoài để tránh bức ảnh bị hư hỏng.

Ở hầm mộ có 6 hài cốt liệt sĩ, lực lượng tìm kiếm cũng phát hiện 1 chiếc ví chứa 1 bức ảnh. Theo đại tá Phong, bức ảnh sẽ được phục hồi với hy vọng trở thành manh mối giúp xác định danh tính liệt sĩ. Qua các di vật thu được, đơn vị bước đầu nhận định đây có thể là hầm của ban chỉ huy.

"Xác định đây là khu vực đặc biệt quan trọng, chúng tôi đã chỉ đạo Đội K72 tiếp tục khai quật kỹ lưỡng, làm đến đâu chắc đến đó, không để sót liệt sĩ còn nằm lại tại khu vực này", đại tá Phong nhấn mạnh.