Từ ngôi mộ tập thể ở xã Minh Đức: Khi lòng dân kết nối lịch sử

Hơn tuần qua, sau khi phát hiện phần mộ tập thể ở xã Minh Đức (thành phố Đồng Nai), hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Đội K72 (Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đồng Nai) cùng các lực lượng khác đang hiệp đồng, phối hợp tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Với họ, đây không chỉ là nhiệm vụ quân sự đơn thuần mà còn là mệnh lệnh từ trái tim, sự tri ân với thế hệ cha ông đã ngã xuống vì độc lập dân tộc.

Đội K72 dùng máy xúc đào tìm hài cốt liệt sĩ ở xã Minh Đức ẢNH: HOÀNG GIÁP

Từ nguồn tin nhân dân

Trước đó, ngày 15.7, anh Nguyễn Ngọc Thành (36 tuổi, phường Bình Long) trong lúc rà sắt phế liệu tại một vườn cao su bằng máy dò kim loại đã phát hiện 1 khẩu súng AK. Nhận được tin báo, ông Đỗ Xuân Đức, cựu chiến binh xã Minh Đức, người nhiều lần đồng hành cùng Đội K72 trong các đợt tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, đã trực tiếp đến hiện trường kiểm tra.

Phần mộ tập thể được Đội K72 tìm thấy, sau khi người dân phát hiện 1 khẩu súng AK ẢNH: HOÀNG GIÁP

Khi thấy ngoài khẩu súng AK còn có 1 cây bút, nghi là di vật của các liệt sĩ, ông Đức đã điện báo Đội K72. Chỉ hơn 1 tiếng đồng hồ, cán bộ, chiến sĩ Đội K72 đã có mặt xác minh, đào tìm và phát hiện phần mộ tập thể cùng nhiều di vật như bút, bình tông, dép cao su, các mẩu tăng võng. Đặc biệt, có 1 cây bút mực khắc dòng chữ "Tiến Quy" cùng hình ảnh đôi chim bồ câu còn khá rõ nét.

Cây bút mực khắc dòng chữ "Tiến Quy" cùng hình ảnh đôi chim bồ câu là một trong những di vật được tìm thấy tại ngôi mộ tập thể ẢNH: HOÀNG GIÁP

Theo ông Đức, khu vực phát hiện khẩu súng và ngôi mộ tập thể này gần với 2 vị trí hố bom vẫn còn dấu tích từ thời chiến tranh và gần các khu vực Đội K72 đã từng tìm kiếm thời gian trước đó.

"Tôi rất khâm phục các chiến sĩ Đội K72. Dù nắng hay mưa, ngày hay đêm, cứ nghe tin có hài cốt liệt sĩ là tới. Anh em tận tình tìm kiếm không kể giờ giấc, không nề hà gian khổ, dù vùng sâu vùng xa, hay địa bàn hiểm trở", cựu chiến binh Đỗ Xuân Đức bày tỏ.

Khi biết thông tin tìm được mộ tập thể cùng nhiều di vật, anh Nguyễn Ngọc Thành đã rất xúc động. "Cảm xúc không diễn tả được, mình chỉ hy vọng đưa các bác về với gia đình, đồng đội thôi", anh Thành chia sẻ.

2 phần mộ nghi của liệt sĩ nằm gần nhau, được Đội K72 quy tập trong quá trình mở rộng tìm kiếm ẢNH: HOÀNG GIÁP

Những ngày qua, anh Thành vẫn đang tiếp tục đồng hành cùng Đội K72, sử dụng máy dò tìm kim loại thăm dò nhiều vị trí khác. Khi phát hiện có di vật, tăng võng, nghi có kim loại, anh đều cắm cờ đánh dấu, để Đội K72 đến kiểm tra, đánh giá.

Sau khi xác định các vị trí nghi có mộ liệt sĩ ở xã Minh Đức, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7 và Ban Chỉ đạo 515 thành phố Đồng Nai đã thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo và động viên lực lượng thực hiện nhiệm vụ; tăng cường nhân lực, máy móc để mở rộng đào tìm.

Đại tá Nguyễn Thanh Phong, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đồng Nai, thường xuyên có mặt chỉ đạo công tác tìm kiếm ẢNH: HOÀNG GIÁP

Đại tá Nguyễn Thanh Phong, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đồng Nai, cho biết: "Các lực lượng đang làm việc với tinh thần khẩn trương, với trách nhiệm cao nhất, bằng cả trái tim của mình. Chia ca, chia kíp, làm việc xuyên suốt, không kể ngày nghỉ, giờ nghỉ; làm liên tục trong ngày, kể cả buổi tối; tiếp tục khảo sát, tìm kiếm, sớm phát hiện hài cốt liệt sĩ để quy tập, đưa về vị trí chôn cất, an táng nghiêm trang ở nghĩa trang liệt sĩ".

"Tâm nguyện cuối đời: Làm được việc gì đó giúp anh em"

Hành trình tìm kiếm hài cốt liệt sĩ chưa bao giờ là dễ dàng, khi chiến tranh đã lùi xa hơn 50 năm. Ông Trần Ngọc Nhiên (75 tuổi, ở ấp Bình Minh, xã Minh Đức) cho biết mình từng là chiến sĩ trinh sát từ năm 1972 ở khu vực này.

Ông Trần Ngọc Nhiên (bìa trái) cùng lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đồng Nai, Đảng ủy xã Minh Đức và Đội trưởng Đội K72, tại một vị trí đào tìm ẢNH: HOÀNG GIÁP

Đến năm 1975, trong 1 lần đi săn, ông đã phát hiện nhiều phần mộ liệt sĩ và đã dùng cọc sắt đánh dấu lại. Tuy nhiên, trải qua thời gian, vườn cao su khu vực ông đánh dấu trước đó đã thay đổi hàng lối, địa hình, địa thế. Dù ông đã 2 lần đi tìm kiếm để báo cơ quan chức năng, nhưng chưa có kết quả.

Khi biết thông tin về phần mộ tập thể nghi của liệt sĩ được tìm thấy, ngày nào ông Nhiên cũng có mặt ở hiện trường khu vực đào tìm, đồng hành cùng Đội K72 khảo sát các vị trí mới. Lục lại ký ức đã hơn 50 năm của mình, kết hợp với những di vật, tăng võng được phát hiện ở hiện trường, ông Nhiên như vỡ òa hạnh phúc khi Đội K72 đào tìm được hài cốt sâu dưới lòng đất ở vị trí mới.

"Bữa đó đào lên, tôi mừng lắm. Tôi tính hồi đó tôi cũng chết rồi, nhưng mình may mắn còn sống. Tâm nguyện cuối đời là làm được việc gì đó để giúp anh em đỡ lạnh lẽo ngoài gò, ngoài đồng", ông Nhiên bộc bạch.

Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó chính ủy, Trưởng ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7 (thứ 3 từ phải qua) thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo và động viên các lực lượng đang tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại xã Minh Đức ẢNH: HOÀNG GIÁP

Khi lòng dân cùng đưa các liệt sĩ trở về

Thượng tá Vũ Văn Thọ, Đội trưởng Đội K72, chia sẻ để đưa ra được vị trí khoanh vùng đào tìm, đơn vị triển khai một quy trình rà soát chặt chẽ. Cả hệ thống cấp ủy, chính quyền địa phương cùng vào cuộc. Các tổ, nhóm khảo sát của Đội K72 len lỏi đến từng thôn bản thu thập dữ liệu từ các tư liệu lịch sử và kết nối các nhân chứng, già làng, trưởng bản, những người sống lâu năm trên địa bàn. Trên cơ sở đó, lực lượng tiến hành xác minh, khoanh vùng rồi mới tổ chức đào tìm.

Các cựu chiến binh xúc động, bật khóc khi chứng kiến hành trình quy tập hài cốt liệt sĩ của Đội K72 ẢNH: HOÀNG GIÁP

"Trong quá trình khảo sát, tìm kiếm, đơn vị nhận được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, đặc biệt là nhân dân trên địa bàn, các cựu chiến binh. Mặc dù điều kiện thời gian và sức khỏe yếu, nhưng khi được đơn vị trưng dụng, huy động, các nhân chứng, người dân đã tham gia hỗ trợ rất nhiệt tình. Những sự chung tay đó đã giúp Đội K72 giảm thời gian, công sức trong khảo sát, tìm kiếm, khoanh vùng các vị trí nghi có hài cốt liệt sĩ để tổ chức đào tìm, qua đó nâng cao hiệu quả công tác quy tập", thượng tá Thọ cho biết thêm.

Dự kiến lễ triển khai, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở khu vực xã Minh Đức sẽ diễn ra vào ngày 26.7.