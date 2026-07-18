Tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ từ nguồn tin của cựu chiến binh tại Quảng Trị

Sáng nay 18.7, thông tin từ UBND xã Hiếu Giang (Quảng Trị) cho biết vừa phối hợp với Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Sư đoàn 968 (Quân khu 4) phát hiện và cất bốc được 2 hài cốt liệt sĩ tại thôn Cam Thanh.

2 hài cốt liệt sĩ được phát hiện ở độ sâu khoảng 60 cm ẢNH: UBND XÃ HIẾU GIANG

Trước đó, từ nguồn tin từ ông Nguyễn Đình Lợi và Nguyễn Đình Kiệt, cùng là hội viên Hội Cựu chiến binh tại địa phương cung cấp, vào ngày 17.7, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Sư đoàn 968 đã triển khai tìm kiếm và cất bốc được 2 hài cốt liệt sĩ tại thôn Cam Thanh.

Theo thông tin từ UBND xã Hiếu Giang, 2 hài cốt được tìm thấy ở độ sâu khoảng 60 cm, các hài cốt còn lại 4 đoạn xương ống chân dài từ 14 - 18 cm, 4 đoạn xương cánh tay, 2 đoạn xương đùi, 15 cái răng cùng nhiều mẩu xương khác.

Ngoài ra, còn có các di vật như 1 bao tử sĩ, 9 cúc áo, 1 thắt lưng và túi ni lông bọc hài cốt đã phân hủy.

Hài cốt liệt sĩ được phát hiện cùng di vật ẢNH: UBND XÃ HIẾU GIANG

Hiện tại, 2 hài cốt liệt sĩ đã được đưa về bảo quản, hương khói tại Nhà văn hóa học tập cộng đồng khu dân cư Phú Ngạn. Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Sư đoàn 968 đang tiếp tục khảo sát, mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực nói trên.