Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ từ nguồn tin của cựu chiến binh tại Quảng Trị

Bá Cường
Bá Cường
Từ nguồn tin của 2 cựu chiến binh, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã tìm kiếm, quy tập được 2 hài cốt liệt sĩ và các di vật.

Sáng nay 18.7, thông tin từ UBND xã Hiếu Giang (Quảng Trị) cho biết vừa phối hợp với Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Sư đoàn 968 (Quân khu 4) phát hiện và cất bốc được 2 hài cốt liệt sĩ tại thôn Cam Thanh.

Tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ từ nguồn tin của cựu chiến binh tại Quảng Trị- Ảnh 1.

2 hài cốt liệt sĩ được phát hiện ở độ sâu khoảng 60 cm

ẢNH: UBND XÃ HIẾU GIANG

Trước đó, từ nguồn tin từ ông Nguyễn Đình Lợi và Nguyễn Đình Kiệt, cùng là hội viên Hội Cựu chiến binh tại địa phương cung cấp, vào ngày 17.7, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Sư đoàn 968 đã triển khai tìm kiếm và cất bốc được 2 hài cốt liệt sĩ tại thôn Cam Thanh.

Theo thông tin từ UBND xã Hiếu Giang, 2 hài cốt được tìm thấy ở độ sâu khoảng 60 cm, các hài cốt còn lại 4 đoạn xương ống chân dài từ 14 - 18 cm, 4 đoạn xương cánh tay, 2 đoạn xương đùi, 15 cái răng cùng nhiều mẩu xương khác. 

Ngoài ra, còn có các di vật như 1 bao tử sĩ, 9 cúc áo, 1 thắt lưng và túi ni lông bọc hài cốt đã phân hủy.

Tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ từ nguồn tin của cựu chiến binh tại Quảng Trị- Ảnh 2.

Hài cốt liệt sĩ được phát hiện cùng di vật

ẢNH: UBND XÃ HIẾU GIANG

Hiện tại, 2 hài cốt liệt sĩ đã được đưa về bảo quản, hương khói tại Nhà văn hóa học tập cộng đồng khu dân cư Phú Ngạn. Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Sư đoàn 968 đang tiếp tục khảo sát, mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực nói trên.

Tin liên quan

Tìm thấy 5 hài cốt liệt sĩ trong hang Đá Sập sau 57 năm

Tìm thấy 5 hài cốt liệt sĩ trong hang Đá Sập sau 57 năm

Chiến dịch tìm kiếm tại hang Đá Sập bước đầu tìm thấy và quy tập 5 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật, mở ra cơ sở để tiếp tục tìm kiếm các cán bộ, chiến sĩ còn nằm lại sau trận đánh năm 1969.

Khám phá thêm chủ đề

Hài Cốt Liệt Sĩ di vật Cựu chiến binh Quảng Trị

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận