Tìm thấy 5 hài cốt liệt sĩ trong hang Đá Sập sau 57 năm

Chiều 13.7, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng cho biết việc tìm thấy 5 hài cốt liệt sĩ tại hang Đá Sập (xã Hà Nha, thành phố Đà Nẵng) là kết quả bước đầu của Chiến dịch "500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ".

Ngay sau lễ động thổ, lực lượng tìm kiếm đã tiếp cận hiện trường, bóc tách từng lớp đất, đá bị sạt lở để tiến sâu vào bên trong hang. Tại khu vực trong lòng hang, các cán bộ, chiến sĩ phát hiện 5 hài cốt liệt sĩ nằm lẫn trong bùn đất và đá vụn.

Nhiều di vật, dụng cụ sinh hoạt của các liệt sĩ được tìm thấy bên trong hang Đá Sập ẢNH: NGỌC THƠM

Cùng với các hài cốt, lực lượng chức năng thu được nhiều di vật như dép, bút bi, cài tóc, lọ thuốc, vật dụng đựng lương thực, đạn và một số mảnh xương. Các di vật được giữ nguyên hiện trạng để phục vụ công tác xác minh danh tính liệt sĩ.

Theo tư liệu lịch sử, hang Đá Sập từng là nơi cất giấu lương thực, vũ khí, đạn dược phục vụ chiến trường Quảng Đà.

Tháng 4.1969, khu vực này bị máy bay và pháo binh đối phương đánh phá, làm sập cửa hang, chôn vùi nhiều cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bên trong.

Trước khi triển khai tìm kiếm, cơ quan chức năng đã tổ chức hội thảo xác minh thông tin với sự tham gia của các cựu chiến binh và nhân chứng lịch sử. Trên cơ sở các tài liệu và lời kể thu thập được, Quân khu 5 chỉ đạo Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng tiến hành rà phá bom mìn, vật liệu nổ còn sót lại, đồng thời tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Di chuyển hài cốt các liệt sĩ ra khỏi hang Đá Sập ẢNH: NGỌC THƠM

Theo Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng, việc tìm thấy 5 hài cốt bước đầu khẳng định tính chính xác của các nguồn tư liệu và lời kể của nhân chứng, tạo tiền đề để lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm các liệt sĩ còn nằm lại trong hang Đá Sập.

Quá trình cất bốc hài cốt được thực hiện khẩn trương, bảo đảm an toàn và tuân thủ quy trình, đồng thời bảo quản nguyên trạng các di vật phục vụ công tác giám định, xác minh danh tính.

Theo kế hoạch, lễ truy điệu và an táng 5 hài cốt liệt sĩ sẽ được tổ chức vào chiều 14.7 tại Nghĩa trang liệt sĩ Đại Đồng (xã Hà Nha).