Di vật tại công viên Lê Thị Riêng mở thêm manh mối danh tính liệt sĩ

Đến đầu giờ chiều 6.7, lực lượng chức năng đã quy tập được 9 bộ hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật trong quá trình khai quật rãnh mộ tập thể tại công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, TP.HCM.

Từ các di vật thu được tại hiện trường và tài liệu đối chiếu bước đầu, cơ quan chức năng ghi nhận có thông tin liên quan đến liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, Tiểu đội phó, Tiểu đoàn 1 Long An, Quân Giải phóng miền Nam, hy sinh trong trận đánh cầu Chữ Y năm 1968.

Soi đèn tìm thông tin trên các di vật ẢNH: BỘ TƯ LỆNH TP.HCM CUNG CẤP

Sau khi thông tin được đăng tải trên các phương tiện truyền thông, thân nhân liệt sĩ đã chủ động liên hệ với cơ quan chức năng, cung cấp thêm giấy tờ, thông tin phục vụ quá trình xác minh.

Chiều cùng ngày, thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM, cùng đại diện các cơ quan chức năng đã đến thăm, làm việc với gia đình thân nhân liệt sĩ Huỳnh Văn Quên để đối chiếu, xác minh thông tin theo quy định.

Hiện công tác xác minh danh tính liệt sĩ được các cơ quan chức năng khẩn trương thực hiện trên cơ sở hồ sơ, di vật và các nguồn thông tin liên quan.

Di vật được tìm thấy dưới rãnh mộ ẢNH: BỘ TƯ LỆNH TP.HCM CUNG CẤP

Trước đó, sáng cùng ngày, tại công viên Lê Thị Riêng, lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được tổ chức trọng thể.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn công tác dự và dâng hương, dâng hoa tưởng niệm tại tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú và bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trong khuôn viên công viên.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh việc triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt các anh hùng liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 là sự kiện có ý nghĩa thiêng liêng, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân, xương máu cho độc lập, tự do của Tổ quốc.

Một chiếc lược được tìm thấy sau khi khai quật ẢNH: BỘ TƯ LỆNH TP.HCM

Thủ tướng cũng yêu cầu TP.HCM phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an để huy động tối đa nguồn lực, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ giám định ADN, nhằm đẩy nhanh tiến độ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Di vật quyết định còn sót lại mở ra có ghi tên liệt sĩ Huỳnh Văn Quên ẢNH: BỘ TƯ LỆNH TP.HCM

"Bằng mọi giá, chúng ta phải nỗ lực, quyết tâm cao nhất để tìm kiếm, đưa các anh hùng liệt sĩ về với gia đình, quê hương", Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh.