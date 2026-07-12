Đà Nẵng: Người đàn ông có 2 tiền án tiếp tục cướp giật điện thoại giữa phố

Ngày 12.7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã bắt giữ Phan Tấn Thọ (43 tuổi, trú phường Hòa Khánh) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Thọ từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản, chấp hành xong án phạt vào năm 2016.

Theo điều tra, khoảng 21 giờ 30 ngày 8.7, chị L.H.D (20 tuổi, ở phường Hòa Khánh) đang ngồi cùng bạn trước cửa hàng tiện lợi M.24H trên đường Hoàng Văn Thái thì bất ngờ bị một người đàn ông đi xe máy áp sát, giật chiếc điện thoại chị đang cầm trên tay rồi tăng ga bỏ chạy.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Hòa Khánh triển khai các biện pháp truy xét, rà soát các nghi phạm có tiền án, tiền sự về tội xâm phạm sở hữu và thu thập chứng cứ.

Nghi phạm Phan Tấn Thọ (ở giữa) bị lực lượng công an bắt giữ sau chưa đầy 24 tiếng truy xét ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Sau chưa đầy 24 giờ, lực lượng công an xác định Phan Tấn Thọ là nghi phạm gây án và tiến hành bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Thọ khai do không có việc làm, thiếu tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định cướp giật. Trước khi gây án, nghi phạm này đã thay biển kiểm soát xe máy, tháo một số phụ tùng, đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang để che giấu đặc điểm nhận dạng rồi chạy qua nhiều tuyến đường tìm người sơ hở để ra tay.

Sau khi cướp được điện thoại, Thọ tiếp tục thay quần áo, đổi mũ bảo hiểm, gắn lại biển số thật nhằm đánh lạc hướng lực lượng truy xét. Thọ còn đăng bán chiếc điện thoại lên các hội, nhóm mua bán điện thoại cũ trên mạng xã hội nhưng chưa kịp tiêu thụ thì bị bắt giữ.

Mở rộng điều tra, Thọ khai nhận trước đó đã thực hiện một vụ trộm cắp điện thoại iPhone 8 Plus trên địa bàn phường Hòa Khánh.

Tang vật và phương tiện được công an thu giữ trong vụ án cướp giật điện thoại ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Cơ quan công an thu giữ 2 điện thoại di động, 1 xe máy Yamaha Jupiter biển số 43H4-5061 cùng một số giấy tờ liên quan.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đang hoàn tất thủ tục khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Phan Tấn Thọ về hành vi cướp giật tài sản, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý theo quy định pháp luật.