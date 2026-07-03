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Thời sự Pháp luật

Bắt nghi phạm cướp giật tài sản tại lễ tuyên phong Chân phước

Gia Bách
Gia Bách

Trong lúc làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ lễ tuyên phong Chân phước linh mục Trương Bửu Diệp, công an phát hiện nghi phạm cướp giật tài sản.

Ngày 3.7, tin từ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Cà Mau cho biết đơn vị vừa bắt giữ N.T.T (40 tuổi, ở ấp 1, xã Thới Hưng, thành phố Cần Thơ) để làm rõ hành vi cướp giật tài sản. 

Bắt giữ nghi phạm cướp giật tài sản tại lễ tuyên phong Chân phước - Ảnh 1.

Nghi phạm cướp giật tài sản tại lễ tuyên phong Chân phước linh mục Trương Bửu Diệp được đưa về cơ quan công an để lấy lời khai

ẢNH: CACC

Theo thông tin từ cơ quan công an, khoảng 20 giờ ngày 1.7, trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát nhằm bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ lễ tuyên phong Chân phước linh mục Trương Bửu Diệp (xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau), lực lượng Cảnh sát trật tự và Cảnh sát 113 thuộc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội phát hiện một người bị cho là đang thực hiện hành vi giật dây chuyền của người dân.

Ngay sau đó, tổ công tác nhanh chóng triển khai lực lượng, khống chế và bắt giữ người này cùng tang vật.

Tại cơ quan công an, người bị bắt khai tên N.T.T và thừa nhận hành vi cướp giật dây chuyền. Tang vật thu giữ gồm một mặt dây chuyền hình nanh thú màu trắng, phần đầu được bọc kim loại màu vàng.

Tổ công tác đã bàn giao nghi phạm cướp giật tài sản trên cùng tang vật cho Công an xã Phong Thạnh tiếp tục xác minh, làm rõ theo quy định.

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