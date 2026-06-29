Cà Mau: Cựu cán bộ công an báo tin, nhận tiền từ người tổ chức đá gà

Ngày 29.6, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Viện KSND tỉnh Cà Mau vừa có báo cáo công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2026, trong đó cho biết các cơ quan tố tụng trên địa bàn đã khởi tố 3 vụ án tham nhũng, chức vụ với 8 bị can.

Đáng chú ý là vụ án liên quan đến Nguyễn Việt Bắc, cựu Phó trưởng công an xã Vĩnh Lộc, tỉnh Cà Mau.

Cựu cán bộ công an bị cáo buộc nhắn tin cho người tổ chức đá gà để nhận tiền ẢNH: G.B

Theo hồ sơ vụ án, từ ngày 5.5.2024 đến ngày 9.2.2025, khi còn giữ chức Phó đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế và ma túy Công an huyện Hồng Dân (tỉnh Bạc Liêu cũ), Bắc đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để cung cấp thông tin về hoạt động của lực lượng công an cho Nguyễn Minh Châu, người tổ chức đá gà ăn tiền tại ấp Cầu Đỏ, xã Vĩnh Lộc.

Cụ thể, cơ quan tố tụng xác định cựu cán bộ công an Nguyễn Việt Bắc đã 14 lần nhắn tin cung cấp thông tin cho Châu và nhận tổng cộng 473 triệu đồng.

Cũng theo báo cáo của Viện KSND tỉnh Cà Mau, trong 3 vụ án tham nhũng, chức vụ được khởi tố có 2 vụ tham ô tài sản với 3 bị can; 1 vụ nhận hối lộ; khởi tố 3 bị can về tội giả mạo trong công tác và 1 bị can bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Cũng trong 6 tháng đầu năm 2026, các cơ quan tố tụng tỉnh Cà Mau đã khởi tố 229 vụ án xâm phạm trật tự an toàn xã hội với 502 bị can. Trong đó, tội giết người khởi tố 18 vụ với 33 bị can, tăng 4 vụ và 19 bị can so với cùng kỳ; tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi khởi tố 26 vụ với 28 bị can.