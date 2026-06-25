Bộ Công an khánh thành công trình nâng cấp Di tích Hòn Đá Bạc, bàn giao 500 căn nhà tại Cà Mau

Chiều 25.6, Bộ Công an phối hợp Tỉnh ủy, UBND tỉnh Cà Mau khánh thành công trình nâng cấp Di tích lịch sử Quốc gia Hòn Đá Bạc, đồng thời bàn giao 500 căn nhà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Hoạt động này nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân và 42 năm chiến thắng Kế hoạch phản gián CM12.

Tại buổi lễ, thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết 500 căn nhà được bàn giao là kết quả phối hợp giữa Bộ Công an, địa phương và các đơn vị đồng hành, góp phần giúp người dân ổn định cuộc sống.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, phát biểu tại buổi lễ ẢNH: G.B

Theo thượng tướng Phạm Thế Tùng, Đảng và Nhà nước luôn xác định an sinh xã hội là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm bảo đảm ổn định chính trị và phát triển bền vững. Đến nay, Bộ Công an đã chủ trì, phối hợp xây dựng hơn 33.000 căn nhà trên cả nước, với tổng kinh phí gần 3.000 tỉ đồng.

Riêng tại Cà Mau, 500 căn nhà được xây dựng từ nguồn vận động xã hội hóa. Đây là những căn nhà đầu tiên được trao tặng đồng bào các dân tộc kể từ khi tỉnh được tái lập.

Lãnh đạo Bộ Công an và tỉnh Cà Mau thực hiện nghi thức khánh thành công trình nâng cấp Di tích lịch sử Quốc gia Hòn Đá Bạc ẢNH: G.B

Cùng với chương trình an sinh, công trình nâng cấp Di tích lịch sử Quốc gia Hòn Đá Bạc cũng được đưa vào sử dụng. Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, cho biết Hòn Đá Bạc không chỉ là danh lam thắng cảnh mà còn gắn với chiến công của lực lượng An ninh nhân dân, là địa chỉ ghi dấu bản lĩnh, trí tuệ cùng tinh thần mưu trí, dũng cảm của lực lượng công an.

Theo ông Nguyễn Hồ Hải, việc hoàn thành công trình nâng cấp khu di tích và bàn giao 500 căn nhà cho người dân có ý nghĩa trong việc gìn giữ giá trị truyền thống cách mạng, đồng thời góp phần thực hiện an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an (trái), trao bảng tượng trưng chương trình hỗ trợ xây dựng 500 căn nhà cho ông Ngô Vũ Thăng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau ẢNH: G.B

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau gửi lời cảm ơn Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và các đơn vị tài trợ đã hỗ trợ nguồn lực để địa phương bảo tồn di tích lịch sử và triển khai các chương trình an sinh xã hội.

Dịp này, thượng tướng Phạm Thế Tùng thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong việc hỗ trợ xây dựng 500 căn nhà cho người dân và thực hiện công trình nâng cấp Di tích lịch sử Quốc gia Hòn Đá Bạc.