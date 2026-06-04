Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau Hồ Việt Triều được thăng cấp bậc hàm thiếu tướng

Ngày 4.6, tin từ Công an tỉnh Cà Mau cho biết ông Hồ Việt Triều, Giám đốc Công an tỉnh này, được thăng cấp bậc hàm từ đại tá lên thiếu tướng.

Trước đó, Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch nước về việc thăng cấp bậc hàm cấp tướng đối với sĩ quan Công an nhân dân. Thiếu tướng Hồ Việt Triều, Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau, là một trong các sĩ quan được thăng cấp bậc hàm dịp này.

Buổi lễ do đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, chủ trì theo ủy quyền của Chủ tịch nước.

Thiếu tướng Hồ Việt Triều sinh năm 1973, quê xã Tân Xuân, tỉnh Vĩnh Long, có trình độ chuyên môn thạc sĩ an ninh nhân dân. Ông từng giữ nhiều chức vụ quan trọng tại Công an tỉnh Cà Mau như Trưởng công an huyện Ngọc Hiển (cũ), Trưởng công an thành phố Cà Mau (cũ), Phó giám đốc Công an tỉnh Cà Mau.

Từ tháng 2.2023 đến tháng 6.2025, ông được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu (cũ). Từ tháng 7.2025 đến nay, thiếu tướng Hồ Việt Triều giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau.

Việc thăng cấp bậc hàm cấp tướng đối với thiếu tướng Hồ Việt Triều được công bố trong dịp Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch nước về công tác cán bộ cấp cao trong lực lượng Công an nhân dân.