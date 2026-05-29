Đình chỉ điều tra hiệu trưởng ở Cà Mau bị cáo buộc tham ô 10,7 triệu đồng

Ngày 28.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau có kết luận điều tra vụ án hình sự trong trường hợp đình chỉ điều tra vụ án xảy ra tại Trường THCS Tam Giang Tây (thuộc ấp Chợ Thủ A, xã Tân Ân, tỉnh Cà Mau - trước đây là xã Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau).

Từ khoản chi nhỏ đến hành vi bị xác định là chiếm đoạt tài sản

Kết luận điều tra xác định ông Trần Văn Tâm, Hiệu trưởng Trường THCS Tam Giang Tây, trong quá trình mua sắm vật tư, thiết bị cho nhà trường các năm 2022 - 2023 đã tự ý mua hàng, sử dụng hóa đơn có giá trị cao hơn thực tế rồi lập thủ tục thanh quyết toán từ nguồn kinh phí hoạt động của trường.

Ông Trần Văn Tâm (áo xanh) thời điểm được tại ngoại vào tháng 8.2025 ẢNH: CTV

Cơ quan điều tra cho rằng ông Tâm đã duyệt chi tổng cộng 13,04 triệu đồng từ nguồn kinh phí học phí năm 2022 và kinh phí thường xuyên năm 2023. Trong đó, số tiền bị xác định chiếm đoạt là 6,14 triệu đồng.

Theo hồ sơ vụ án, cuối năm 2022, ông Tâm mua vật tư làm các hạng mục phục vụ trường học nhưng sử dụng hóa đơn thanh toán cao hơn giá trị thực tế. Sau khi quyết toán, số tiền 4,29 triệu đồng từ ngân sách nhà trường được dùng để thanh toán khoản nợ cá nhân của ông Tâm đối với đơn vị cung cấp vật tư.

Cùng thời điểm, ông Tâm tiếp tục duyệt chi 1,85 triệu đồng mua ghế thang kèm theo hóa đơn ngày 28.12.2022. Tuy nhiên, Cơ quan điều tra xác định sản phẩm này đã được hàn hoàn thành từ trước đó và số tiền sau khi chuyển khoản đã được ông Tâm trực tiếp nhận lại từ doanh nghiệp, không công khai với tập thể nhà trường.

Tổng cộng 2 khoản chi này được xác định là số tiền ông Tâm chiếm đoạt của nhà trường, với tổng giá trị 6,14 triệu đồng.

Khoản tiền không chiếm đoạt nhưng thanh toán sai quy định

Ngoài số tiền trên, Cơ quan điều tra còn xác định năm 2023 ông Tâm duyệt chi 6,9 triệu đồng thông qua 2 chứng từ để thanh toán tiền mua 2 kệ tivi.

Quá trình xác minh cho thấy, số tiền này được sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau, gồm bù chi phí vật tư phát sinh, thuê hỗ trợ công tác kế toán và chi phục vụ đoàn thanh tra. Tuy nhiên, việc thanh quyết toán không đúng quy định tài chính, không công khai với Hội đồng sư phạm nhà trường.

Dù vậy, Cơ quan điều tra kết luận ông Tâm không chiếm đoạt đối với khoản tiền 6,9 triệu đồng này.

Kết luận điều tra nhận định hành vi của ông Trần Văn Tâm đủ yếu tố cấu thành tội "tham ô tài sản" theo điều 353 bộ luật Hình sự.

Tuy nhiên, số tiền bị chiếm đoạt được xác định là 6,14 triệu đồng, thuộc trường hợp gây thiệt hại không lớn. Trong quá trình điều tra, ông Tâm đã tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền chiếm đoạt và số tiền chi sai quy định tài chính.

Cơ quan điều tra cũng ghi nhận ông Tâm có nhiều thành tích, nhiều năm cống hiến cho ngành giáo dục, được Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu, bằng khen, giấy khen và hiện không còn nguy hiểm cho xã hội.

Trên cơ sở đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau quyết định đình chỉ điều tra vụ án, đình chỉ điều tra đối với bị can Tâm (miễn trách nhiệm hình sự theo điểm a khoản 2 điều 29 bộ luật Hình sự).