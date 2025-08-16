Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Pháp luật

Cà Mau: Hiệu trưởng bị cáo buộc tham ô 10,7 triệu đồng được tại ngoại

Gia Bách
Gia Bách
16/08/2025 22:13 GMT+7

Nguyên Hiệu trưởng Trường THCS Tam Giang Tây (Cà Mau), người bị cáo buộc tham ô hơn 10 triệu đồng đã được cơ quan tố tụng cho tại ngoại sau gần một năm bị tạm giam.

Ngày 16.8, Viện KSND khu vực 5 (Cà Mau) đã ra quyết định thay thế biện pháp ngăn chặn, cho bị can Trần Văn Tâm (54 tuổi), nguyên Hiệu trưởng Trường THCS Tam Giang Tây, được bảo lãnh tại ngoại sau thời gian hơn 1 năm 1 tạm giam.

Cà Mau: Hiệu trưởng bị cáo buộc tham ô 10,7 triệu đồng được tại ngoại - Ảnh 1.

Thầy Trần Văn Tâm (áo xanh) nguyên Hiệu trưởng Trường THCS Tam Giang Tây, được bảo lãnh tại ngoại sau thời gian hơn 1 năm tạm giam

ẢNH: CTV

Luật sư Quách Trọng Phú, người bào chữa cho ông Tâm, cho biết Viện KSND khu vực 5 (Cà Mau) đã chấp thuận đề nghị của Cơ quan CSĐT, thay đổi biện pháp ngăn chặn từ tạm giam sang bảo lãnh cho tại ngoại. Quyết định này được đưa ra vì ông Tâm đã nộp tiền khắc phục hậu quả, có nhân thân tốt, nơi cư trú rõ ràng và gia đình có đơn xin bảo lãnh.

Ông Tâm bị khởi tố từ tháng 8.2024 với cáo buộc tham ô 10,7 triệu đồng trong các khoản chi mua sắm phục vụ nhà trường. 

Theo hồ sơ, trong năm học 2022 – 2023, ông Tâm không mua thiết bị hoàn chỉnh mà tận dụng tay nghề hàn, tự mua vật tư, thuê thêm người làm kệ hồ sơ, kệ tivi, thang kẽm… để tiết kiệm chi phí. Các vật dụng này hiện vẫn được sử dụng trong trường. Tuy nhiên, do không có hóa đơn hợp lệ, ông đã mua hóa đơn khống từ doanh nghiệp bên ngoài nhằm hợp thức thủ tục thanh toán.

Tại phiên sơ thẩm ngày 17.2, tòa án cấp huyện kết luận ông Tâm chiếm đoạt số tiền chênh lệch hơn 10,7 triệu đồng và tuyên phạt 7 năm tù về tội tham ô tài sản. Ông Tâm kháng cáo, cho rằng số tiền nói trên thực tế đã được ông chi cho hoạt động chung của trường, không sử dụng cho mục đích cá nhân.

Ngày 6.5, TAND tỉnh Cà Mau xử phúc thẩm, tuyên hủy án sơ thẩm do vi phạm tố tụng và yêu cầu điều tra lại, trong đó nhấn mạnh việc cần định giá toàn bộ sản phẩm hiệu trưởng Tâm làm ra, xác minh mục đích sử dụng số tiền cũng như thiệt hại thực tế.


