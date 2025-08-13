Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Pháp luật

Phó hiệu trưởng bị nữ giáo viên mầm non lừa tiền suốt 9 năm

Tuyến Phan
Tuyến Phan
13/08/2025 06:59 GMT+7

Nói dối hết lần này đến lần khác, cựu giáo viên mầm non lừa đảo hơn 4,2 tỉ đồng của phó hiệu trưởng trường mình từng làm việc.

Ngày 12.8, TAND tỉnh Hưng Yên mở phiên tòa xét xử bị cáo Trần Thị Thủy (36 tuổi, cựu giáo viên mầm non) và Nguyễn Thọ Lập (38 tuổi, cùng trú tại Hưng Yên) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cùng vụ án, 2 bị cáo khác bị truy tố tội che giấu tội phạm, gồm Hoàng Văn Hải (67 tuổi) và Nguyễn Thị Tiệp (63 tuổi, vợ bị cáo Hải).

Phó hiệu trưởng bị nữ giáo viên mầm non lừa tiền suốt 9 năm- Ảnh 1.

Phiên tòa xét xử vụ án lừa đảo mua bán đất

ẢNH: PHÚC BÌNH

Nữ hiệu phó bị lừa suốt 9 năm

Theo cáo trạng, Trần Thị Thủy vốn là giáo viên mầm non. Bị cáo tham gia buôn bán bất động sản nhưng thua lỗ nên nảy sinh ý định lừa đảo để lấy tiền trả nợ.

Thông qua mạng xã hội hoặc bạn bè, Thủy biết thông tin về một số thửa đất rao bán trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Bị cáo nói dối đang nhận chuyển nhượng những thửa đất này rồi vay tiền hoặc rao bán cho người khác với giá cao hơn, qua đó chiếm đoạt hơn 24 tỉ đồng.

Một trong số các bị hại là bà Khuyên, phó hiệu trưởng trường mầm non nơi Thủy từng làm việc. Năm 2015, Thủy vay của bà Khuyên nhiều lần, tổng 900 triệu đồng (gồm tiền gốc và hứa hẹn trả thêm), nhưng mãi không trả.

Thủy "nổ" rằng đang nhờ người thân đứng tên một thửa đất, rủ bà Khuyên hùn vốn. Tin lời, nữ hiệu phó chuyển hàng trăm triệu đồng cho Thủy, dù nợ cũ vẫn chưa thấy tăm hơi đâu.

Khi bị thúc giục sang tên đất, Thủy bịa chuyện mẹ mình có thửa đất ở tỉnh Hải Dương (cũ), hứa sẽ bán cho bà Khuyên nhằm đối trừ công nợ. Để kịch bản lừa đảo kín kẽ, Thủy dẫn bà Khuyên đi xem một thửa đất ngẫu nhiên. Nữ hiệu phó tưởng thật, tiếp tục cho Thủy vay 450 triệu đồng.

Nợ mới chồng nợ cũ, Thủy không trả mà còn bịa thêm hàng loạt câu chuyện gian dối về việc mua đất. Bà Khuyên cứ tin, ròng rã 9 năm cho Thủy vay và bị chiếm đoạt hơn 4,2 tỉ đồng.

Tại tòa, Thủy cơ bản thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố. Còn bà Khuyên thì cho hay, số tiền cho Thủy vay là khoản tích cóp lương bổng trong hàng chục năm trời và bán nhà, cắm sổ đỏ, nay phải đi ở thuê. Bà mong muốn được trả lại toàn bộ khoản tiền này.

Lời khai "vênh nhau"

Bị hại bị chiếm đoạt nhiều tiền nhất trong vụ án này là vợ chồng chị Huệ, em họ của bị cáo Nguyễn Thọ Lập.

Cáo trạng cho thấy, thông qua Lập, Trần Thị Thủy quen và biết vợ chồng chị Huệ có nhu cầu đầu tư bất động sản. Bị cáo nói dối đang thế chấp hoặc nhận chuyển nhượng nhiều thửa đất, từ đó vay tiền hoặc hứa bán cho vợ chồng chị Huệ, rồi chiếm đoạt tổng cộng hơn 11 tỉ đồng.

Trong số tiền trên, Lập bị cáo buộc giúp sức cho Thủy lừa em họ hơn 4,8 tỉ đồng, liên quan đến việc mua bán 3 thửa đất.

Tại tòa, chị Huệ cho biết, do anh họ dẫn dắt và đứng ra bảo đảm nên vợ chồng chị mới tin tưởng chuyển tiền cho Thủy. "Nếu không có anh Lập làm tin, tôi sẽ không giao dịch", nữ bị hại khai.

Ngược lại, bị cáo Lập dù thừa nhận ký vào hợp đồng đặt cọc một thửa đất nhưng phân trần rằng, chỉ mong muốn công việc suôn sẻ, giúp em họ sớm mua được đất giá rẻ, không thông đồng lừa đảo. 

Với 2 thửa đất còn lại, Lập nói không hề được Thủy trao đổi, cũng không để ý hoặc xác nhận thông tin gì. Đồng thời, bị cáo phủ nhận lời khai của cựu giáo viên mầm non khi đề cập đến sự liên quan của mình...

Hôm nay, tòa tiếp tục làm việc.

