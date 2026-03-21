Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Công an Vĩnh Long bắt tạm giam nhân viên giao hàng tham ô tài sản

Nam Long
21/03/2026 08:47 GMT+7

Một nhân viên giao hàng tham ô tiền 101 đơn hàng để tiêu xài cá nhân vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long bắt tạm giam.

Ngày 21.3, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam Trần Huệ Phương (34 tuổi, ở ấp Cây Hẹ, xã Tiểu Cần, tỉnh Vĩnh Long), để điều tra về hành vi tham ô tài sản.

Bị can Trần Huệ Phương tại cơ quan công an

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, ngày 10.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố vụ án tham ô tài sản xảy ra ngày 6.11.2023 tại Bưu cục giao hàng nhanh (xã Cầu Kè, Vĩnh Long).

Quá trình điều tra xác định, tháng 10.2023, Trần Huệ Phương ký hợp đồng lao động với một công ty giao hàng nhanh ở phường Bình Thành, TP.HCM và Phương được giao nhiệm vụ nhân viên phát triển thị trường thuộc Bưu cục giao hàng nhanh (xã Cầu Kè, Vĩnh Long).

Ngày 6.11.2023, Phương nhận 111 đơn hàng từ bưu cục và đã giao 101 đơn hàng, với tổng số tiền hơn 47 triệu đồng, nhưng tự ý chiếm đoạt, không nộp lại cho công ty.

Vụ tham ô tài sản nêu trên đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý.

Cần Thơ: Bắt nhân viên tham ô tài sản của công ty hơn 300 triệu đồng

Lợi dụng chính sách bán hàng công nợ của công ty để chiếm đoạt số tiền hơn 300 triệu đồng, Trần Thanh Sang (26 tuổi) bị khởi tố về hành vi tham ô tài sản.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận