Công an Vĩnh Long bắt tạm giam nhân viên giao hàng tham ô tài sản

Ngày 21.3, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam Trần Huệ Phương (34 tuổi, ở ấp Cây Hẹ, xã Tiểu Cần, tỉnh Vĩnh Long), để điều tra về hành vi tham ô tài sản.

Bị can Trần Huệ Phương tại cơ quan công an ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, ngày 10.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố vụ án tham ô tài sản xảy ra ngày 6.11.2023 tại Bưu cục giao hàng nhanh (xã Cầu Kè, Vĩnh Long).

Quá trình điều tra xác định, tháng 10.2023, Trần Huệ Phương ký hợp đồng lao động với một công ty giao hàng nhanh ở phường Bình Thành, TP.HCM và Phương được giao nhiệm vụ nhân viên phát triển thị trường thuộc Bưu cục giao hàng nhanh (xã Cầu Kè, Vĩnh Long).

Ngày 6.11.2023, Phương nhận 111 đơn hàng từ bưu cục và đã giao 101 đơn hàng, với tổng số tiền hơn 47 triệu đồng, nhưng tự ý chiếm đoạt, không nộp lại cho công ty.

Vụ tham ô tài sản nêu trên đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý.