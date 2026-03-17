Tham ô hơn 5,1 tỉ đồng, cựu trưởng phòng kinh doanh lãnh 16 năm tù

Ngày 17.3, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Thơ (38 tuổi, ngụ xã Hòa Hội, TP.HCM, cựu trưởng phòng kinh doanh của một doanh nghiệp tư nhân ở tỉnh Tây Ninh) 16 năm tù về tội "tham ô tài sản".

Bị cáo Nguyễn Thanh Thơ tại phiên tòa xét xử sơ thẩm ẢNH: B.B

Theo cáo trạng, Nguyễn Thanh Thơ làm việc tại Công ty TNHH SX-TM Phát triển tổng hợp thiết bị điện tử T.P (tỉnh Tây Ninh) từ năm 2016. Sau thời gian làm nhân viên, đến tháng 11.2021, Thơ được bổ nhiệm giữ chức Trưởng phòng Kinh doanh, có quyền quản lý hoạt động bán hàng và đội ngũ nhân viên.

Lợi dụng sự tin tưởng của công ty và chức vụ được giao, từ năm 2020 đến tháng 1.2023, Thơ đã trực tiếp thu tiền của khách hàng tại 10 tỉnh, thành phố như: Tây Ninh, Long An, Bình Dương, Đồng Nai, Bến Tre, TP.HCM… Tổng số tiền bị cáo đã thu là hơn 5,18 tỉ đồng (trong đó hơn 1,07 tỉ đồng nhận qua chuyển khoản, còn lại là tiền mặt).

Để che giấu hành vi, Thơ yêu cầu khách hàng chuyển tiền vào tài khoản cá nhân hoặc thông qua tài khoản người quen rồi chuyển ngược lại cho mình. Thậm chí, bị cáo còn đưa ra thông tin bán hàng thanh lý giá rẻ để nhận tiền ngoài sổ sách từ khách hàng.

Số tiền chiếm đoạt được, Nguyễn Thanh Thơ đã sử dụng vào mục đích cá nhân, trong đó hơn 3 tỉ đồng để đầu tư mua bán thiết bị điện tử trong giai đoạn dịch Covid-19 nhưng bị thua lỗ, dùng 1,5 tỉ đồng để trả nợ cá nhân và số còn lại dùng để tiêu xài.

Sự việc chỉ bị phát hiện khi Công ty T.P rà soát và nhận thấy nhiều khách hàng đã thanh toán đầy đủ nhưng tiền không về túi doanh nghiệp. Tháng 1.2023, Công ty T.P đã cho Thơ nghỉ việc và đến ngày 31.7.2024, bị cáo bị bắt tạm giam.

Về trách nhiệm dân sự, Thơ và gia đình đã dùng các thửa đất trị giá khoảng 2,7 tỉ đồng cùng 30 triệu đồng tiền mặt để bồi thường một phần hậu quả. Đối với số tiền còn lại hơn 2,48 tỉ đồng, phía công ty không yêu cầu bồi thường thêm.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, lợi dụng chức vụ quyền hạn để chiếm đoạt tài sản của đơn vị nên đã tuyên mức án 16 năm tù.