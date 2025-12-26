Tổng giám đốc người Hàn Quốc lãnh 15 năm tù vì tham ô gần 2,4 tỉ đồng

Ngày 26.12, TAND tỉnh Tây Ninh kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo An Jae Hyung (44 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) 15 năm tù về tội tham ô tài sản.

Theo cáo trạng, An Jae Hyung là Chủ tịch, kiêm Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của một công ty có trụ sở tại tỉnh Tây Ninh trong giai đoạn từ tháng 9.2016 đến tháng 9.2019. Với vai trò này, An Jae Hyung có nhiệm vụ điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh, quyền và nghĩa vụ theo điều lệ công ty.

Bị cáo An Jae Hyung tại phiên tòa sơ thẩm ẢNH: BẮC BÌNH

Tuy nhiên, lợi dụng chức vụ và quyền hạn được giao, ngày 6.6.2019, An Jae Hyung đã chỉ đạo kế toán rút số gần 2,4 tỉ đồng của công ty từ tài khoản ngân hàng.

Kết quả điều tra xác định, việc rút và sử dụng số tiền này hoàn toàn không có nghị quyết hay quyết định hợp pháp của công ty; không được hạch toán kế toán và không có chứng từ chứng minh phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Toàn bộ số tiền sau đó đã bị An Jae Hyung chiếm đoạt để phục vụ mục đích cá nhân.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, không chỉ xâm phạm trực tiếp đến tài sản của doanh nghiệp, mà còn ảnh hưởng xấu đến môi trường đầu tư, làm giảm sút niềm tin trong hoạt động quản lý, điều hành doanh nghiệp.

HĐXX cũng xem xét các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo như thành khẩn khai báo trong quá trình điều tra, là người nước ngoài và hạn chế về sự am hiểu pháp luật của Việt Nam, nên tuyên phạt mức án như trên về tội tham ô tài sản.