Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Tổng giám đốc người Hàn Quốc lãnh 15 năm tù vì tham ô gần 2,4 tỉ đồng

Bắc Bình
Bắc Bình
26/12/2025 16:32 GMT+7

TAND tỉnh Tây Ninh xét xử sơ thẩm, tuyên phạt 15 năm tù đối với bị cáo An Jae Hyung (quốc tịch Hàn Quốc) về tội tham ô.

Ngày 26.12, TAND tỉnh Tây Ninh kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo An Jae Hyung (44 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) 15 năm tù về tội tham ô tài sản.

Theo cáo trạng, An Jae Hyung là Chủ tịch, kiêm Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của một công ty có trụ sở tại tỉnh Tây Ninh trong giai đoạn từ tháng 9.2016 đến tháng 9.2019. Với vai trò này, An Jae Hyung có nhiệm vụ điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh, quyền và nghĩa vụ theo điều lệ công ty.

Tổng giám đốc người Hàn Quốc lãnh 15 năm tù vì tham ô gần 2,4 tỉ đồng - Ảnh 1.

Bị cáo An Jae Hyung tại phiên tòa sơ thẩm

ẢNH: BẮC BÌNH

Tuy nhiên, lợi dụng chức vụ và quyền hạn được giao, ngày 6.6.2019, An Jae Hyung đã chỉ đạo kế toán rút số gần 2,4 tỉ đồng của công ty từ tài khoản ngân hàng.

Kết quả điều tra xác định, việc rút và sử dụng số tiền này hoàn toàn không có nghị quyết hay quyết định hợp pháp của công ty; không được hạch toán kế toán và không có chứng từ chứng minh phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Toàn bộ số tiền sau đó đã bị An Jae Hyung chiếm đoạt để phục vụ mục đích cá nhân.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, không chỉ xâm phạm trực tiếp đến tài sản của doanh nghiệp, mà còn ảnh hưởng xấu đến môi trường đầu tư, làm giảm sút niềm tin trong hoạt động quản lý, điều hành doanh nghiệp.

HĐXX cũng xem xét các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo như thành khẩn khai báo trong quá trình điều tra, là người nước ngoài và hạn chế về sự am hiểu pháp luật của Việt Nam, nên tuyên phạt mức án như trên về tội tham ô tài sản.

Tin liên quan

Đà Nẵng: Khởi tố, tạm giam nữ nhân viên tham ô gần 245 triệu đồng

Đà Nẵng: Khởi tố, tạm giam nữ nhân viên tham ô gần 245 triệu đồng

Công an Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam Phạm Thị Thanh Duyên về hành vi tham ô gần 245 triệu đồng.

Khám phá thêm chủ đề

Tham ô Tây Ninh giám đốc tham ô tổng giám đốc chiếm đoạt tài sản người Hàn Quốc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận