Hơn 5.000 chiến sĩ Công an Hà Nội được thăng cấp bậc hàm, nâng lương

Công an Hà Nội cho biết, trong đợt này, toàn lực lượng công an thành phố có hơn 5.000 cán bộ được thăng cấp bậc hàm, nâng lương. Trong đó, 318 cán bộ đại diện nhận quyết định thăng cấp hàm từ thiếu tá đến đại tá tại buổi lễ.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an Hà Nội, trao quyết định, tặng hoa chúc mừng các cán bộ được thăng cấp bậc hàm, nâng lương ẢNH: TUẤN NAM

Đặc biệt, tại buổi lễ, Công an Hà Nội đã vinh danh các tấm gương chiến công đặc biệt xuất sắc trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm.

Trong đó, 8 cán bộ vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng nhì, hạng ba; 9 cán bộ được tặng thưởng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng công an nhân dân" và được Bộ Công an thực hiện chính sách thăng cấp bậc hàm, nâng lương trước thời hạn.

Giám đốc Công an Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ ẢNH: TUẤN NAM

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an Hà Nội, ghi nhận tinh thần trách nhiệm, vượt nắng thắng mưa, khắc phục khó khăn của toàn lực lượng, đặc biệt là kể từ khi Công an Hà Nội hoàn thiện mô hình tổ chức bộ máy công an địa phương 2 cấp.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh, cấp bậc hàm, bậc lương càng cao và vinh dự càng lớn thì trách nhiệm càng phải nặng nề hơn. Do đó, trung tướng Tùng yêu cầu toàn thể cán bộ, chiến sĩ đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hơn nữa trong công tác, chiến đấu để góp phần xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trong thời kỳ mới.