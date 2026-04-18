Giám đốc Công an Hà Nội được phong tặng danh hiệu Anh hùng

Tuyến Phan
18/04/2026 11:47 GMT+7

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an Hà Nội được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Sáng 18.4, tại lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Hình sự, trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP.Hà Nội được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã trao tặng danh hiệu cho trung tướng Nguyễn Thanh Tùng.

Ngoài Giám đốc Công an TP.Hà Nội, 5 tập thể thuộc lực lượng Công an nhân dân cũng vinh dự được trao tặng danh hiệu cao quý trên.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trao tặng danh hiệu cho trung tướng Nguyễn Thanh Tùng

Thủ tướng nhấn mạnh, danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân là phần thưởng cao quý của Nhà nước dành cho tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Việc phong tặng danh hiệu thể hiện sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước đối với những cống hiến của các tập thể, cá nhân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Theo Công an TP.Hà Nội, trung tướng Nguyễn Thanh Tùng được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân sau những đóng góp bền bỉ, nổi bật trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng công an thủ đô đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự.

Trên cương vị người đứng đầu Công an TP.Hà Nội, ông Tùng đã trực tiếp chỉ đạo nhiều vụ án, chuyên án lớn, phức tạp, góp phần kiềm chế, kéo giảm tội phạm, giữ vững ổn định an ninh trật tự trên địa bàn.

Dấu ấn của ông cũng thể hiện rõ nét ở những mặt công tác lớn như chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh, đặc biệt là giải quyết 5 điểm nghẽn trên địa bàn...

Cùng đó là công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng có nhiều đổi mới, sáng tạo như phong trào thi đua "Ba nhất" gắn với thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, chiến sĩ được lan tỏa mạnh mẽ trong toàn lực lượng công an thủ đô.

Cục An ninh nội địa đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVTND

Chiều 11.4, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nội địa (18.4.1946 - 18.4.2026) và trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Cục An ninh nội địa.

