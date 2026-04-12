Chính trị

Cục An ninh nội địa đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVTND

TTXVN
12/04/2026 06:03 GMT+7

Chiều 11.4, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nội địa (18.4.1946 - 18.4.2026) và trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Cục An ninh nội địa.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tham dự. Cùng tham dự có các Ủy viên Bộ Chính trị: Phạm Gia Túc, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; các Ủy viên T.Ư Đảng: Nguyễn Hải Ninh, Chánh văn phòng T.Ư Đảng; Đặng Xuân Phong, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan T.Ư và một số địa phương.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã công bố Quyết định của Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND) cho Cục An ninh nội địa đã có thành tích đặc biệt xuất sắc, đột xuất trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú biểu dương, tôn vinh và tri ân những thành tích xuất sắc, chiến công thầm lặng nhưng to lớn của lực lượng An ninh nội địa; chúc mừng các thế hệ cán bộ chiến sĩ lực lượng An ninh nội địa vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND. 

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, trải qua 80 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, lực lượng An ninh nội địa luôn thể hiện rõ bản chất cách mạng, lý tưởng cộng sản, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân. 

Dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, toàn diện về mọi mặt của Đảng, sự quản lý thống nhất của Nhà nước, sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Đảng ủy Công an T.Ư, lãnh đạo Bộ Công an và sự đùm bọc, giúp đỡ của nhân dân, lực lượng An ninh nội địa đã vững bước trưởng thành trong sự nghiệp cách mạng, trở thành lá chắn thép bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Cục An ninh nội địa đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVTND- Ảnh 1.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao danh hiệu Anh hùng LLVTND tặng Cục An ninh nội địa

ẢNH: TTXVN

Nêu rõ bối cảnh thế giới và trong nước thời gian tới, Thường trực Ban Bí thư đề nghị lực lượng An ninh nội địa cần phát huy truyền thống anh hùng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng đổi mới toàn diện cả về nhận thức chính trị, về quan điểm, tư tưởng chỉ đạo trong công tác; nâng cao trình độ, tư duy nghiệp vụ; nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn; xây dựng lực lượng, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng trong và ngoài ngành Công an để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới.

Nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện, Thường trực Ban Bí thư đề nghị đổi mới tư duy bảo đảm an ninh nội địa trong kỷ nguyên mới. Lưu ý yêu cầu đổi mới nhận thức về tư duy và hành động trong bảo đảm an ninh quốc gia được xác định trong Nghị quyết Đại hội XIV là rất cao, không để bị động, bất ngờ chiến lược trong mọi tình huống, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu phải quán triệt quan điểm tư duy mới, mở rộng cách tiếp cận toàn diện, tổng hợp, đa không gian, đa lĩnh vực có tác động đến an ninh nội địa; đồng thời phải nâng cao năng lực dự báo, tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước từ sớm, từ xa.

Cùng với đó, lực lượng An ninh nội địa luôn chủ động chiến lược trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, phải nắm chắc tình hình, đánh giá đúng, nhận diện được bản chất của đối tượng, sự việc. Trên cơ sở đó tham mưu với Đảng, Nhà nước các giải pháp tháo gỡ, giải quyết căn cơ, gốc rễ mọi vấn đề tồn tại, phát sinh để bảo đảm sự ổn định chính trị, an ninh trật tự bền vững, phục vụ yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Cục An ninh nội địa - Bộ Công an thăm hỏi, cứu trợ đồng bào vùng bão lũ

