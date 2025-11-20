Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh giữ chức Cục trưởng Cục An ninh nội địa

Chiều 20.11, tại trụ sở Công an tỉnh Ninh Bình, Bộ Công an tổ chức công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Theo đó, thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình, được điều động giữ chức Cục trưởng Cục An ninh nội địa; thượng tá Cù Quốc Thắng, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, được điều động giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình, được điều động giữ chức Cục trưởng Cục An ninh nội địa (Bộ Công an) ẢNH: CÔNG AN NINH BÌNH

Tham dự và phát biểu tại lễ công bố, thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an, ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, đóng góp của thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh và thượng tá Cù Quốc Thắng trong thời gian qua, đã góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân tại địa phương công tác ngày càng vững mạnh.

Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm cũng cho biết, thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh và thượng tá Cù Quốc Thắng là những cán bộ được đào tạo bài bản, có lập trường chính trị, tư tưởng vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm cao; đã trải qua nhiều vị trí công tác và luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an, trao quyết định và tặng hoa chúc mừng thượng tá Cù Quốc Thắng, tân Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình ẢNH: CÔNG AN NINH BÌNH

Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm cũng tin tưởng rằng trên cương vị công tác mới, thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh và thượng tá Cù Quốc Thắng sẽ phát huy bản lĩnh, trí tuệ, tiên phong gương mẫu, nêu cao tinh thần đoàn kết cùng tập thể 2 đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Sau khi được điều động giữ chức vụ mới, thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh đã có thư cảm ơn gửi Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Ninh Bình và lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, cùng công nhân viên, lao động hợp đồng trong Công an tỉnh Ninh Bình.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh cho biết, trong những ngày tháng công tác ở Ninh Bình, ông đã tận mắt chứng kiến biết bao nỗ lực thầm lặng, đó là những ca trực, tuần tra xuyên đêm, những chuyến công tác xa nhà, những chuyên án, vụ án căng thẳng kéo dài hàng tháng. Cùng đó là những ngày mưa gió, bão lũ, cán bộ chiến sĩ bám địa bàn, bám cơ sở, đảm bảo an ninh trật tự, giúp nhân dân vượt qua khó khăn, nguy hiểm, khắc phục kịp thời thiệt hại do thiên tai, bão lũ gây.

"Chính những hình ảnh giản dị nhưng kiên cường ấy đã khắc sâu trong tôi niềm tin, niềm tự hào về tập thể Công an tỉnh Ninh Bình - một tập thể vừa kiên định về chính trị, vừa bền bỉ trong hành động, vừa giàu tình đồng chí, đồng đội, và sẵn sàng vì nhân dân phục vụ", thiếu tướng Mạnh viết trong thư.