Chính trị

Văn phòng Bộ Công an nhận danh hiệu Anh hùng

Văn Chung
12/04/2026 06:04 GMT+7

Trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng Văn phòng Bộ Công an, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị xây dựng lực lượng Tham mưu Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại sớm nhất trước năm 2030.

Sáng 11.4, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dự lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Tham mưu Công an nhân dân (18.4.1946 - 18.4.2026) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng Văn phòng Bộ Công an, cơ quan tham mưu cao nhất của lực lượng công an nhân dân (CAND).

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, trải qua 80 năm, công tác tham mưu CAND ngày càng khẳng định vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt đối với mọi hoạt động của lực lượng công an.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng Văn phòng Bộ Công an

"Công tác tham mưu CAND phải là nền tảng thúc đẩy việc thực hiện thắng lợi các tư duy, nhận thức mới về an ninh, bảo vệ an ninh quốc gia mà Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đã xác định", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh, lực lượng tham mưu phải quán triệt, cụ thể hóa phù hợp tư duy, nhận thức mới của Đảng về an ninh và bảo vệ an ninh, là lực lượng gương mẫu, đi đầu và lan tỏa mạnh mẽ, thúc đẩy lực lượng công an tiên phong thực hiện tinh thần hành động, phấn đấu tạo ra những dấu ấn, kỳ tích mới vì Đảng, vì dân.

Tham mưu phải có tầm nhìn chiến lược, dám nghĩ, dám đề xuất phân công nhiệm vụ để giải quyết hiệu quả vấn đề thực tiễn công tác an ninh, trật tự, dám va chạm, phát hiện, kiến nghị xử lý kịp thời những biểu hiện chây ì, né tránh, thiếu quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ, đồng thời biểu dương cách làm hay, đổi mới sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đề nghị cần quan tâm chăm lo xây dựng lực lượng Tham mưu CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại sớm nhất trước năm 2030; tin tưởng lực lượng Tham mưu CAND sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Sáng 28.2, tại Hải Phòng, Quân chủng Hải quân (Bộ Quốc phòng) tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 3. Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy T.Ư, dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

