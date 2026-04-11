Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trao danh hiệu Anh hùng cho Quân khu 3

Văn Chung
11/04/2026 07:20 GMT+7

Sáng 10.4, tại Hải Phòng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy T.Ư Tô Lâm đã dự, trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 3.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy T.Ư Tô Lâm yêu cầu Quân khu 3 tập trung quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên, nhất là Nghị quyết T.Ư 8 khóa XIII về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy T.Ư Tô Lâm trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Quân khu 3

Quân khu 3 cần nắm chắc tình hình, tham mưu các chủ trương, đối sách, giải pháp "đúng", "trúng", giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước. Đồng thời, phối hợp với các lực lượng, cấp ủy, chính quyền các địa phương xây dựng nền quốc phòng toàn dân, góp phần xây dựng Quảng Ninh - Hải Phòng thành cực tăng trưởng kinh tế chính vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng, Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh là cực tăng trưởng chính của miền Bắc và cả nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Quân khu 3 tổ chức xây dựng lực lượng, điều chỉnh tổ chức biên chế "tinh, gọn, mạnh" cả đơn vị chủ lực và cơ quan quân sự địa phương 2 cấp, xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, sức mạnh, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu; khả năng tác chiến hiệp đồng quân, binh chủng, tác chiến độc lập, liên tục dài ngày, tác chiến trong hình thái chiến tranh công nghệ cao.

Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác giáo dục bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng; xây dựng các tỉnh, thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc; tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng yêu cầu Quân khu 3 tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, tuyên truyền đặc biệt; thực hiện tốt chức năng đội quân công tác, tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, quan tâm chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho lực lượng vũ trang quân khu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, tập trung xây dựng Đảng bộ Quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ; tiếp tục thực hiện có hiệu quả nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Quân khu cần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ, năng lực và trách nhiệm cao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, không để "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi thư chúc mừng nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng tham mưu Công an nhân dân (18.4.1946 - 18.4.2026).

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, công tác an ninh, trật tự bên cạnh thời cơ, thuận lợi cũng đang đứng trước nhiều thách thức và yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao. Bối cảnh đó đòi hỏi công tác tham mưu Công an nhân dân phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, thật sự trở thành "bộ não" của lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong Công an nhân dân.

Tin liên quan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định bổ nhiệm thẩm phán TAND tối cao

Chiều 9.4, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

