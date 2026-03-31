Tổng Bí thư: Xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

Tiếp tục là một trong những lực lượng chủ công, nòng cốt

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Đảng ủy Công an T.Ư quý 1/2026, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh nhiều vấn đề trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới.

Trong đó, Tổng Bí thư đề nghị Đảng ủy Công an T.Ư và Bộ Công an thống nhất nhận thức về yêu cầu rất cao bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ an ninh quốc gia trong giai đoạn cách mạng mới, tuyệt đối không để đất nước bị động, bất ngờ về mặt chiến lược.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị ẢNH: BỘ CÔNG AN

Cạnh đó, Đảng ủy Công an T.Ư, lực lượng Công an nhân dân phải tiếp tục là một trong những lực lượng chủ công, nòng cốt thực hiện các chủ trương chiến lược của Đảng, tạo nền tảng thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Tổng Bí thư yêu cầu Đảng ủy Công an T.Ư tập trung xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh. Xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; kỷ luật trách nhiệm, kỷ luật thực thi và đạo đức công vụ phải được đặt lên hàng đầu…, trong đó công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại về đích trước năm 2030.

Tổng Bí thư cũng yêu cầu triển khai quyết liệt các giải pháp, bảo đảm ngay trong năm 2026, mô hình công an 3 cấp hoạt động thực sự hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả và tiếp tục rà soát, kiến nghị các nội dung liên quan chức năng, nhiệm vụ để bảo đảm triển khai hiệu quả nhất nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới.

Quyết tâm gấp mười, hành động gấp trăm

Phát biểu tại hội nghị, đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, cho biết quý 1/2026, dưới sự chỉ đạo sâu sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an T.Ư và cấp ủy, thủ trưởng công an các cấp luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, tập trung, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác, đạt nhiều kết quả nổi bật.

Trong đó đã bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia, không để bị động, bất ngờ về mặt chiến lược, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, Nhà nước, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và đối ngoại của đất nước.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, phát biểu tại hội nghị ẢNH: BỘ CÔNG AN

Lực lượng công an các cấp cũng quyết liệt đấu tranh phòng, chống tội phạm, tập trung các lĩnh vực, vấn đề tồn tại trong đời sống xã hội, qua đó, kéo giảm tội phạm theo hướng bền vững, tạo chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội, tạo niềm tin cho nhân dân, góp phần xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh...

Trước những chỉ đạo của Tổng Bí thư, đại tướng Lương Tam Quang khẳng định sẽ tiếp thu nghiêm túc.

Đại tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh, Đảng ủy Công an T.Ư ý thức sâu sắc trách nhiệm vẻ vang và yêu cầu rất cao bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ an ninh quốc gia trong giai đoạn cách mạng mới cũng như vai trò chủ công, nòng cốt của lực lượng công an trong thực hiện các chủ trương chiến lược của Đảng, tạo nền tảng thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng 2 con số, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, vì bình yên cuộc sống, vì hạnh phúc của nhân dân.

Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định lực lượng Công an nhân dân sẽ quyết tâm gấp mười, hành động gấp trăm lần, gương mẫu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng bằng những kết quả, sản phẩm cụ thể, nỗ lực vượt qua chính mình, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, nhân dân, Tổng Bí thư và các lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước tin cậy giao phó.