Tổng Bí thư Tô Lâm dự Hội nghị Đảng ủy Công an T.Ư quý 1

Sáng 31.3, Đảng ủy Công an T.Ư tổ chức Hội nghị Đảng ủy Công an T.Ư quý 1/2026 để cho ý kiến về các nội dung theo thẩm quyền. Tổng Bí thư Tô Lâm đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Cùng dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị còn có Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Tổng Bí thư Tô Lâm tới dự hội nghị Đảng ủy Công an T.Ư quý 1/2026 ẢNH: BỘ CÔNG AN

Dự hội nghị còn có Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng ban Tổ chức T.Ư Lê Minh Hưng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, Trưởng ban Nội chính T.Ư Lê Minh Trí, Trưởng ban Tuyên giáo và dân vận T.Ư Trịnh Văn Quyết… cùng đại diện lãnh đạo các ban Đảng và Văn phòng T.Ư Đảng.

Về phía Đảng ủy Công an T.Ư có đại tướng Lương Tam Quang, Bí thư Đảng ủy Công an T.Ư, Bộ trưởng Bộ Công an, chủ trì hội nghị và các thành viên trong Đảng ủy Công an T.Ư, lãnh đạo Bộ Công an.

Toàn cảnh hội nghị ẢNH: BỘ CÔNG AN

Phát biểu khai mạc hội nghị, đại tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh, quý 1/2026, tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh, hết sức phức tạp, xuất hiện nhiều vấn đề mới tác động trực tiếp đến an ninh lợi ích quốc gia của Việt Nam.

Trong bối cảnh đó, Hội nghị Đảng ủy Công an T.Ư quý 1 được tổ chức để rà soát đánh giá chất lượng, tiến độ, hiệu quả các công tác trọng tâm, đề ra nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý 2 nhằm quán triệt, triển khai có hiệu quả chỉ đạo của Tổng Bí thư về việc lực lượng công an nhân dân gương mẫu đi đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, triển khai thực chất, hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an T.Ư lần thứ VIII, thống nhất các chủ trương, giải pháp biến nguy thành cơ, bảo vệ vững chắc an ninh, lợi ích quốc gia trong mọi tình huống.

Đại tướng Lương Tam Quang phát biểu khai mạc hội nghị ẢNH: BỘ CÔNG AN

Tại hội nghị, các đại biểu sẽ nghiên cứu, cho ý kiến vào các văn bản gồm: Báo cáo kết quả công tác trọng tâm của Đảng ủy Công an T.Ư quý 1/2026 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới; đánh giá công tác công an quý 1 và nhiệm vụ trọng tâm quý 2/2026; báo cáo các công việc Ban Thường vụ Đảng ủy Công an T.Ư đã giải quyết giữa các kỳ họp…