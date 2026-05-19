Công an Hà Nội triệt phá đường dây buôn lậu 8.000 cây vàng

Trần Cường
19/05/2026 16:45 GMT+7

Công an Hà Nội xác định đường dây này đã giao dịch trót lọt khoảng 300 kg vàng, tương đương khoảng 8.000 'cây' vàng, với giá hơn 4 tỉ đồng/kg.

Ngày 19.5, Công an Hà Nội cho biết, cơ quan này đang mở rộng điều tra vụ buôn lậu vàng với số lượng cực lớn từ Hồng Kông (Trung Quốc) vào Việt Nam.

Đường dây này được Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội phát hiện vào khoảng tháng 10.2025. Sau khi xác lập chuyên án, ngày 15.4, Công an Hà Nội đã triển khai lực lượng bắt quả tang các nghi phạm đang giao dịch mua bán vàng nguyên liệu tại P.Bồ Đề (Hà Nội), thu tại chỗ 5 kg vàng dạng thỏi cùng nhiều tang vật liên quan.

Công an Hà Nội triệt phá đường dây buôn lậu 8.000 cây vàng từ Trung Quốc - Ảnh 1.

Các nghi phạm trong vụ án

Bước đầu, Công an Hà Nội xác định, một người mang quốc tịch Trung Quốc cầm đầu đường dây này.

Sau khi nhận được yêu cầu từ khách hàng, đối tượng này nhập lậu vàng từ Hồng Kông vào Việt Nam bằng thủ đoạn ngụy trang tinh vi trong các lô hàng thiết bị điện tử nhằm qua mắt cơ quan chức năng.

Tại Việt Nam, đối tượng này thuê Đỗ Minh Đức (38 tuổi, trú P.Võ Cường, Bắc Ninh) làm đầu mối tiếp nhận vàng.

Do từng có thời gian học tập tại Trung Quốc và thông thạo tiếng Trung, Đức được giao nhiệm vụ trung gian, tổ chức thuê người vận chuyển và giao vàng cho nhóm 5 đối tượng người Trung Quốc là "chân rết" của đối tượng cầm đầu, đang thuê nhà tại Bắc Ninh.

Công an Hà Nội triệt phá đường dây buôn lậu 8.000 cây vàng từ Trung Quốc - Ảnh 2.

Vàng được các đối tượng đúc thành thỏi mang đi tiêu thụ

Các nghi phạm thường xuyên thay đổi phương thức, tuyến đường vận chuyển, trung chuyển hàng hóa qua nhiều khâu khác nhau.

Sau khi nhận các lô hàng từ đối tượng cầm đầu, nhóm người Trung Quốc nhanh chóng bóc tách số vàng được ngụy trang trong các lô hàng, sử dụng hóa chất làm sạch, sau đó nấu và đúc thành các thỏi vàng nguyên liệu để giao cho khách hàng tại Bắc Ninh và Hà Nội.

Công an Hà Nội triệt phá đường dây buôn lậu 8.000 cây vàng từ Trung Quốc - Ảnh 3.

Công an lấy lời khai đối với Đỗ Minh Đức

Cảnh sát xác định, toàn bộ số tiền giao dịch mua bán vàng được chuyển cho Đức. Nhận tiền, Đức chuyển lại cho đối tượng cầm đầu, nhận công hằng tháng từ 120 - 150 triệu đồng.

Bước đầu, Công an Hà Nội xác định đường dây này đã giao dịch trót lọt khoảng 300 kg vàng, tương đương khoảng 8.000 "cây vàng", với giá hơn 4 tỉ đồng/kg.

Công an Hà Nội đã khởi tố 7 bị can về tội buôn lậu và đang mở rộng điều tra vụ án.

Buôn lậu vàng nổi cộm vì chênh lệch giá lớn

Theo Cục Hải quan (Bộ Tài chính), trong tháng 10, diễn biến phức tạp của thị trường vàng thế giới và trong nước với mức chênh lệch giá lớn đã làm gia tăng nguy cơ buôn lậu vàng, vận chuyển trái phép vàng, tiền tệ qua biên giới.

Công an Hà Nội Buôn lậu 8.000 cây vàng từ Trung Quốc hà nội Bắc Ninh Buôn lậu vàng nguyên liệu
