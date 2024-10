Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam được thăng hàm thiếu tướng

Chiều nay (29.10), Văn phòng Công an tỉnh Quảng Nam cho biết Chủ tịch nước Lương Cường đã ký quyết định về việc thăng hàm cấp tướng đối với đại tá Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam.

Ông Nguyễn Hữu Hợp (bên trái) thời điểm được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Theo đó, Chủ tịch nước Lương Cường đã có quyết định thăng cấp hàm từ đại tá lên thiếu tướng đối với ông Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam. Quyết định có hiệu lực từ ngày 29.10.

Trước đó, ngày 20.8, Bộ trưởng Bộ Công an đã công bố quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Hợp đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam.

Ông Nguyễn Hữu Hợp được điều động, bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam thay thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng đã được bầu giữ chức Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp (56 tuổi, quê quán H.Thanh Chương, Nghệ An) tốt nghiệp đại học an ninh, trình độ cao cấp lý luận chính trị. Trước khi được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, đại tá Nguyễn Hữu Hợp từng đảm nhiệm nhiều chức vụ công tác trong ngành công an: Phó cục trưởng Cục An ninh kinh tế (Bộ Công an), Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình...